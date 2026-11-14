‘김채은 2연패-이현아 새왕좌’ 대통령배 전국씨름왕선발대회 여자부 정상 등극

김채은이 14일 경남 고성군 국민체육센터에서 열린 ‘대통령배 2026 전국씨름왕선발대회’ 매화급(60㎏ 이하)에서 씨름왕에 오른 뒤 기념촬영하고 있다. 사진=대한씨름협회 제공

한 명은 역전승으로 왕좌를 지켰고, 다른 한 명은 지난해 우승자를 꺾고 새 주인이 됐다. 김채은(서울)과 이현아(대구)가 대통령배 전국씨름왕선발대회에서 각각 매화급과 무궁화급 정상에 올랐다.

김채은은 14일 경남 고성군국민체육센터에서 열린 ‘대통령배 2026 전국씨름왕선발대회’ 여자 매화급(60㎏ 이하) 결승(3판2선승제)에서 김수아(전남)를 2-1로 제압했다.

쉽지 않은 승부였다. 첫판에서 김수아에게 밭다리걸기를 허용하며 불안하게 출발했다. 그러나 두 번째 판에서 잡채기로 승부를 원점으로 돌렸고, 마지막 판에서는 밀어치기로 역전을 완성했다. 지난해에 이어 2년 연속 매화급 씨름왕에 오르는 순간이었다.

이현아가 14일 경남 고성군 국민체육센터에서 열린 ‘대통령배 2026 전국씨름왕선발대회’ 무궁화급(80㎏ 이하)에서 씨름왕에 오른 뒤 기념촬영하고 있다. 사진=대한씨름협회 제공

무궁화급(80㎏ 이하)에서는 이현아가 웃었다. 결승 상대는 지난해 이 체급 우승자인 장서윤(경기)이었다. 이현아는 첫판부터 뿌려치기를 성공시키며 기선을 제압했다. 이어 두 번째 판에서도 같은 기술로 장서윤을 쓰러뜨리며 2-0 완승을 거뒀다.

한편 대구는 이현아의 무궁화급 우승을 비롯해 변동건의 중학교부, 안해솔의 국화급까지 총 3개 부문에서 씨름왕을 배출했다. 같은 날 열린 초등학교부에서는 강민재(경남), 장년부에서는 정유헌(경기)이 정상에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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