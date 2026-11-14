‘4년 만의 정상 탈환 도전’ 신진서, 당이페이 꺾고 삼성화재배 4강 진출

사진=한국기원 제공

정상까지 두 걸음 남았다. 한국랭킹 1위 신진서 9단이 중국 강자 당이페이 9단을 꺾고 삼성화재배 4강에 올랐다. 이제 시선은 우승컵을 향한다.

신진서는 14일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 ‘2026 삼성화재배 월드바둑마스터스’ 본선 8강에서 중국랭킹 5위 당이페이 9단을 상대로 174수 만에 백 불계승을 거뒀다.

승부는 일찌감치 기울었다. 초반부터 주도권을 잡은 신진서는 당이페이의 실수를 놓치지 않고 격차를 벌렸다. 이후에도 안정적으로 대국을 운영하며 승리를 확정했다.

이로써 신진서는 본선 3연승을 달렸다. 지난 11일 32강에서 일본 시바노 도라마루 9단을 꺾은 데 이어 16강에서는 중국 양딩신 9단을 제압했다. 이번에는 당이페이까지 넘어서며 준결승에 안착했다.

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목표는 4년 만의 정상 탈환이다. 한국 선수의 마지막 삼성화재배 우승은 2022년으로, 당시 신진서가 결승에서 최정 9단을 2-0으로 꺾고 정상에 올랐다.

같은 날 열린 중국 선수 간 맞대결에서는 구쯔하오 9단이 스웨 9단을 229수 만에 흑 불계승으로 제압하고 4강에 합류했다.

한국의 추가 4강 진출 여부는 15일 결정된다. 변상일 9단이 일본 후쿠오카 고타로 8단을 상대로 준결승행에 도전한다. 두 선수의 첫 맞대결이다. 또 다른 8강 대국에서는 중국 샤천쿤 9단과 리친청 9단이 격돌한다.

한편 삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 이번 대회서 4강 일정은 16∼17일 진행되며, 결승 3번기는 18일부터 20일까지 열린다. 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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