[SW비하인드] 101승 쌓은 마운드 앞에서 한참을… 유희관의 특별한 ‘잠실 작별’

사진=스포츠월드 김종원 기자

좀처럼 발걸음이 떨어지지 않았다. 경기가 끝난 뒤에도 한동안 잠실 마운드를 어루만지던 유희관(40)은 미리 준비해 온 작은 병을 꺼냈다. 이내 정든 그라운드의 흙을 조심스레 담았다. 흡사 마지막 경기를 마친 야구소년들이 흙을 챙기는 모습을 떠올리게 했다.

14일 서울 잠실야구장에서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’가 막을 내렸다. 1982년 개장한 잠실구장은 올해를 끝으로 철거될 예정이다. 한국 야구의 전설들이 한자리에 모여 44년 역사를 추억한 가운데, 프로야구 두산의 2010년대 황금기를 이끌었던 유희관에게도 남다른 하루였다.

경기 후 만난 유희관은 “살던 집이 없어지는 듯한 느낌이었다. 그냥 가기 아쉬워서 흙을 담았다”며 “집에 가져가 기념으로 전시하고 싶다”고 말했다.

사진=두산 베어스 제공

그럴 만도 하다. 곰 군단 유니폼을 입고 통산 101승을 거둔 유희관에게 잠실은 선수 생활의 희로애락이 담긴 곳이다. 느린 공과 정교한 제구로 타자들을 상대하며 두산 좌완 최초로 통산 100승 고지를 밟았다. 그 긴 시간 곁을 지킨 무대가 바로 잠실이었다.

이날만큼은 왕년의 에이스도 막내로 돌아갔다. 유희관은 “와보니 내가 막내더라. 하루 종일 가위를 들고 다니고 쓰레기도 치우면서 심부름만 했다”며 웃었다. 그러면서도 “어렸을 때 TV에서 보던 선배들과 함께 경기를 뛰고 이름을 올렸다는 것만으로도 특별하다. 이렇게 다시 모일 날이 또 있을까 싶어 계속 사진을 찍었다”고 돌아봤다.

경기 중에는 중계용 마이크까지 차고 마운드에 올라 또 다른 즐거움을 안겼다. 유희관은 “현장에 오지 못한 팬들도 안방에서 재미있게 보셨으면 하는 마음이었다”고 미소 지었다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

옛 동료들과의 재회도 반가웠다. 유희관은 “제가 던질 때마다 뒤에서 든든하게 수비해 준 김재호 형도 있었고, 김동주 선배님과 손시헌 형 등 오랜만에 반가운 얼굴들을 만났다”며 “선배님들을 다시 보니 세월이 많이 흘렀다는 게 느껴진다”고 했다.

이날 챙긴 흙 한 병은 그에게 오랫동안 잠실을 기억하게 할 기념품이 될 듯하다. 그럼에도 잠실과의 작별은 여전히 쉽지 않다는 설명이다. 그는 “잠실은 선수들뿐 아니라 부모님 손을 잡고 왔던 아이가 자라 연인과 오고, 다시 가족과 함께 찾는 추억의 공간”이라며 “철거할 때도 직접 와보고 싶다. 잠실 이야기만 나오면 아직도 울컥한다”고 털어놨다.

아쉬움만 남는 것은 아니다. 잠실구장 자리에는 2032년 준공을 목표로 새 돔구장이 들어선다. 유희관은 “시설이 많이 낡았으니 더 좋은 구장에서 뛰는 것도 좋다. 오늘처럼 비가 오는 날에도 팬들이 걱정 없이 야구를 볼 수 있지 않겠느냐”고 기대했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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