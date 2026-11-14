[SW현장] 빗속에서도 뜨거웠던 잠실… 레전드 61명이 수놓은 작별 무대

사진=뉴시스

궂은 날씨도 팬들의 발길을 막지 못했다. 우산과 우비를 챙겨 든 관중들이 잠실야구장으로 모여들었다. 오랜만에 타석에 들어선 왕년의 스타들을 향해서는 추억의 응원가가 울려 퍼졌다.

44년 역사의 잠실야구장이 레전드들과 팬들의 열기로 다시 뜨거워졌다. 서군이 14일 서울 잠실야구장에서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’에서 동군을 5-2로 꺾었다. 1982년 프로야구 원년부터 각 시대를 풍미했던 스타들이 다시 유니폼을 입고 7이닝 맞대결을 펼쳤다.

시작 전부터 관심이 뜨거웠다. 입장권은 일찌감치 전석 매진됐다. 전날부터 이어진 궂은 날씨가 변수였지만, 잠실과의 작별을 함께하려는 팬들의 열정은 식지 않았다.

이를 지켜본 김응용 전 감독도 놀라움을 감추지 못했다. 그는 “깜짝 놀랐다. 관중이 (경기장 채울 수 있는) 절반 정도 올 줄 알았는데 금방 매진됐다고 하더라”며 “요즘 야구장마다 매진되니 가는 곳마다 대우가 달라졌다. 후배들 덕분에 대우받고 산다”며 껄껄 웃었다.

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이날 경기는 김응용·김성근 두 원로 감독이 나란히 시구자로 나서 포문을 열었다. 동군 선발투수로는 1982년 프로야구 원년 정규리그 최우수선수(MVP) 박철순이 등장했다. 함께 호흡을 맞춘 포수는 이만수, 첫 상대는 원년 홈런왕 김봉연이었다. 두 전설의 맞대결은 유격수 땅볼로 끝났다. 타구를 처리한 류중일은 1982년 잠실구장 1호 홈런의 주인공이기도 하다.

이후에도 반가운 장면들이 이어졌다. 대주자로 나선 박용택이 2루를 훔치자 관중석에서 환호성이 터졌다. 경기 내내 10개 구단을 대표하는 응원가가 잠실을 채운 것. 특히 박정태와 김성한 등이 타석에 들어설 때마다 팬들은 익숙한 응원가로 화답했다.

승부의 균형은 3회에 깨졌다. 서군은 3회 초 더스틴 니퍼트를 상대로 이병규의 2루타와 김태균의 적시타를 묶어 선취점을 올렸다. 4회에는 조인성의 적시타로 한 점을 더했다.

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4회 종료 후에는 왕년의 거포들이 잠실의 마지막 홈런더비에 나섰다. 이승엽·이대호·김태균·박병호가 경쟁한 가운데 이대호가 홈런 2개로 먼저 힘을 과시했다. 하지만 김태균이 세 차례 담장을 넘기며 우승을 차지했다. 이승엽과 박병호는 홈런 없이 마쳤다.

다시 시작된 경기에서는 서군의 방망이가 불을 뿜었다. 6회 초 선두타자 이종범이 유희관을 상대로 좌중간 2루타를 날렸고, 신명철이 적시 3루타로 뒤를 받쳤다. 이어 상대 송구가 빠진 틈을 타 한 점을 추가했고, 김태균의 적시 2루타까지 터지며 5-0으로 달아났다. 동군은 6회 말 이진영의 내야 땅볼로 한 점을 만회했다. 7회 말에도 이승엽의 희생플라이로 추격했지만, 추가 점수는 나오지 않았다.

그보다 앞선 7회 초엔 진풍경이 펼쳐졌다. 한국 야구를 대표하는 마무리 투수들이 투타 대결을 펼쳤다. 동군 마운드에는 ‘끝판왕’ 오승환, 타석에는 ‘대성불패’ 구대성이 등장했다. 심지어 구대성은 3, 4구째 공을 연달아 커트해냈다. 오승환마저 놀라 혀를 내둘렀다. 급기야 2루수 앞 땅볼 때 상대 실책으로 1루까지 밟았다. 승패를 떠나 레전드들의 재치가 돋보인 장면이었다.

한편 1982년 7월15일 문을 연 잠실야구장은 올해를 끝으로 철거될 예정이다. 이를 대신해 잠실엔 2032년 준공을 목표로 3만석 규모의 새 돔구장이 들어선다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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