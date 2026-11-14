‘놀뭐’→‘식스센스’·‘대탈출’ 줄줄이 고경표 편집…음주운전 직격탄

사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

배우 고경표의 음주운전 사고 여파가 방송가로 확산하고 있다. 그가 출연 중이거나 공개를 앞둔 예능 프로그램들이 잇따라 출연 분량을 편집하기로 결정하면서 방송가 비상이 걸렸다.

14일 tvN ‘식스센스: B사이드’ 제작진은 “내일 방송과 다음 주 최종회에서 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정”이라고 밝혔다.

고경표는 지난 9월부터 방송된 ‘식스센스: B사이드’에서 유재석, 송은이, 비비와 함께 고정 멤버로 활약해 왔다. 오는 15일과 22일 방송을 끝으로 종영을 앞둔 상황에서 고경표의 음주운전 사고가 발생하면서 남은 방송분의 편집이 불가피해졌다.

다음 달 2일 공개를 앞둔 티빙 오리지널 ‘대탈출: 도시괴담’도 고경표의 출연 분량을 조정하기로 했다. 제작진은 이날 “다수의 출연진이 연계해 추리를 이어가는 콘텐츠 특성상 편집에 한계가 있을 수 있으나, 노출 분량을 최대한 조정해 재편집할 예정”이라고 밝혔다.

‘대탈출: 도시괴담’은 기묘한 도시괴담을 배경으로 펼쳐지는 탈출 어드벤처 예능이다. 고경표를 비롯해 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 세븐틴 승관 등이 출연한다. 출연자들이 함께 단서를 찾고 미션을 해결하는 프로그램 특성상 고경표의 분량을 덜어내는 데 어려움이 따를 것으로 보인다.

앞서 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 역시 이날 방송을 앞두고 긴급 편집을 결정했다. 제작진은 “고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정”이라고 전했다.

고경표는 최근 ‘놀면 뭐하니?’의 ‘95 서울가요제’ 특집에 참가해 가창력을 뽐내며 화제를 모았다. 지난 7일 방송에서는 정은지, 이선민과 함께 무대에 올라 ‘낭만에 대하여’를 열창하기도 했다. 그러나 방송 당일 새벽 음주운전 사고가 발생하면서 제작진은 급히 출연 분량을 조정하게 됐다.

고경표는 오는 29일 첫 방송 예정인 tvN ‘보검 매직컬2’에도 출연한다. 박보검, 이상이와 함께 헤어숍을 운영하는 모습을 담은 리얼리티 예능으로, 세 사람의 호흡이 주요 관전 요소인 만큼 향후 제작진의 대응에 관심이 쏠린다.

최근 고경표는 드라마와 영화를 넘어 예능에서도 활발한 활동을 펼쳐왔다. 특유의 친근하고 유쾌한 매력으로 여러 프로그램에 출연하며 예능 활동의 폭을 넓혀가던 중이었다. 그러나 이번 음주운전 사고로 출연작들이 잇따라 편집을 결정하면서 활동에도 제동이 걸렸다.

예정된 팬미팅의 개최 여부도 관심사다. 고경표는 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 ‘2026 KO KYUNGPYO FANMEETING: NOW ‘KYUNGPYO NIGHT’’를 개최할 예정이었다. 오랜만에 서울에서 팬들과 직접 만나는 자리로 마련됐지만, 행사 일주일을 앞두고 사고가 발생하면서 정상 개최 여부가 불투명해졌다.

앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 현장에서 진행된 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상으로 나타났다. 고경표는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 이날 공식 입장을 내고 사고 사실을 인정하며 사과했다. 소속사는 “고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다”며 “고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

이어 “음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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