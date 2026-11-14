월드컵 앞둔 신상우호, 스페인서 담금질… 카탈루냐-벨기에와 격돌

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2027 국제축구연맹(FIFA) 브라질 여자 월드컵을 향한 준비가 한창이다. 신상우 감독이 이끄는 한국 여자축구대표팀이 조 추첨을 앞두고 유럽 원정에 나선다. 두 차례 친선경기로 경기력을 점검할 계획이다.

한국은 오는 24일부터 다음 달 3일까지 스페인 카탈루냐서 전지훈련을 진행한다. FIFA가 정한 11·12월 여자 A매치 기간을 활용한 일정이다.

첫 상대는 카탈루냐 대표팀이다. 28일 오후 8시 바르셀로나의 에스타디 나르시스 살라에서 맞붙는다. 카탈루냐는 FIFA 회원 협회가 아니어서 공식 A매치로 인정되지는 않는다. 다만 FC바르셀로나를 비롯해 유럽 주요 1부 리그 소속 선수들로 구성돼 실전 경험을 쌓을 기회다.

다음 달 2일에는 벨기에와 공식 A매치를 치른다. 경기 시간과 장소는 추후 확정된다. 상대는 FIFA 랭킹 17위 한국보다 세 계단 낮은 20위다. 양 팀은 앞서 두 차례 만났다. 2015년 키프로스컵에서는 무승부 후 승부차기에서 한국이 웃었고, 2023년 아놀드 클라크컵에서는 벨기에가 2-1로 승리했다.

이번 원정은 월드컵 조 추첨 전 마지막 일정이다. 조 추첨은 다음 달 12일 오전 2시30분 브라질 리우데자네이루 현대미술관서 열린다. 개최국 브라질을 제외한 본선 진출팀은 12월7일 발표되는 FIFA 랭킹에 따라 포트를 배정받는다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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