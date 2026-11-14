NBA 꿈 향해 한 발 더… 뜨거운 이현중의 손끝, G리그 개인 최다 21점 작성

사진=립시티 리믹스 구단 SNS 캡처

미국프로농구(NBA)를 향한 도전이 탄력을 받고 있다. 이현중(립시티 리믹스)이 장기인 외곽슛을 앞세워 NBA G리그 개인 한 경기 최다 득점을 새로 썼다.

이현중은 14일 미국 캘리포니아주 스탁턴의 어드벤티스트 헬스 아레나서 열린 2026~2027 NBA G리그 스탁턴 킹스와의 원정경기에 선발 출전해 21점 7리바운드 3어시스트 2스틸을 기록했다. 포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티는 129-133으로 패했다.

이현중의 슛 감각이 빛났다. 야투 10개 중 7개를 성공했고, 특히 3점슛 7개를 던져 4개를 꽂았다. 이 가운데 성공률은 57.1%에 달했다. 지난 12일 솔트레이크시티 스타즈전에서도 3점슛 4개를 터뜨린 데 이어 두 경기 연속 외곽에서 존재감을 드러냈다.

사진=립시티 리믹스 구단 SNS 캡처

출발부터 매서웠다. 1쿼터에만 8점을 올린 이현중은 3쿼터에도 3점슛 2개를 성공시키며 공격을 이끌었다. 4쿼터에는 점프슛으로 21점 고지를 밟았다. 팀 내에서 가장 많은 3점슛을 넣었고, 리바운드도 마크 시어스와 함께 최다인 7개를 잡았다.

하지만 팀 승리까지 이어지진 못했다. 립시티는 4쿼터 종료 2분41초를 남기고 121-121 동점을 만들었으나 막판 승부에서 밀렸다. 시어스가 31점 11어시스트, 케일럽 휴스턴이 23점을 올렸지만 패배를 막지 못했다. 개막전 승리 이후 2연패다.

2023년 골든스테이트 워리어스 산하 산타크루즈 워리어스서 G리그를 경험한 이현중은 이후 호주와 일본 무대를 거쳐 올 시즌 미국으로 돌아왔다. NBA 입성을 목표로 기량을 증명하고 있는 그는 오는 16일 같은 장소에서 스탁턴과 재차 격돌한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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