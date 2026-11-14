부산 지하철서 포착된 박진영, 마스크도 없이 독서…"아무도 못 알아봐"

박진영. 사진=뉴시스

그룹 갓세븐 멤버 겸 배우 박진영이 부산 지하철 목격담에 대해 입을 열었다.

최근 국내 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 중심으로 부산의 지하철에서 포착된 박진영의 모습을 담은 사진이 확산했다.

사진 속 박진영은 줄이어폰을 귀에 꽂은 채 책을 읽고 있었다. 특히 모자에 반바지, 분홍색 양말을 매치한 패션 센스가 돋보였다. 마스크로 얼굴도 가리지 않은 채 대중교통을 이용하고 자연스럽게 일상을 보내는 그의 모습 또한 화제를 모았다.

이와 관련해 박진영은 팬들과 소통하는 라이브 방송에서 당시 상황에 대해 언급했다. 그는 "부산에 가서 지하철을 탔다가 사진 찍힌 것"이라며 "정말 아무도 못 알아봐서 마음 한켠은 가슴이 아팠지만, 그래도 편안하게 마스크 벗고 타고 있었다"고 말했다.

줄 이어폰과 책에 대해서는 "마침 무선 이어폰 배터리가 없어서 급하게 유선을 사서 쓰고 있었다"면서 "할 게 없어서 책을 봤다"고 너스레를 떨었다.

특히 분홍색 양말에 대한 이야기가 나오자 박진영은 "그거 되게 세련된 건데"라고 말해 웃음을 자아냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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