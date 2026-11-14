롯데렌터카, 브랜드경쟁력지수 15년째 1위

. 롯데렌탈 제공

롯데렌탈 렌터카 브랜드 롯데렌터카가 한국생산성본부 주관 2026년 국가브랜드경쟁력지수(NBCI·National Brand Competitiveness Index) 렌터카 부문에서 15년 연속 1위에 올랐다.

NBCI는 브랜드 인지도와 이미지, 고객 충성도를 조사해 브랜드 경쟁력을 점수화하고 브랜드 경영 활동을 객관적으로 평가하는 지표다. 매년 국내 주요 산업을 대상으로 100점 만점을 기준으로 산출된다. 올해는 국내 60개 업종, 217개 브랜드를 대상으로 진행했다.

렌터카 업종 NBCI 조사는 지난 4월부터 3개월간 최근 1년 이내 1회 이상 렌터카 서비스를 이용한 경험이 있거나 현재 이용하고 있는 20세 이상 59세 이하 남녀 고객을 대상으로 진행했다.

롯데렌터카는 총점 78점으로 렌터카 부문 1위를 기록했다. 장기렌터카 새 광고 캠페인을 비롯해 다양한 상품과 신규 서비스를 선보이며 브랜드 경쟁력을 높인 게 주효했다고 회사 측은 설명했다.

롯데렌탈은 지난 5월 롯데렌터카 장기렌터카 새 광고 캠페인을 선보였다. 국내 장기렌터카 1위 사업자인 롯데렌터카는 이번 광고 캠페인을 통해 차가 필요한 개인·개인사업자·법인 모두에게 신차 장기렌터카가 가장 합리적인 선택임을 알렸다.

법인 고객의 차량 운용 효율을 극대화한 신규 장기렌터카 상품 '비즈카420'과 '비즈카530'을 출시한 것도 한 몫했다. 두 상품의 가장 큰 특징은 비용 효율성과 계약 유연성이다. 장기 계약을 통해 월 대여료를 낮추면서도 의무 사용 기간 이후 중도 반납 시 위약금 부담을 없앴다. 또, 두 상품 모두 자유반납형 구조로 기업의 차량 교체 주기와 예산 계획에 맞춰 선택할 수 있다.

롯데렌터카 장기렌터카 고객이 아니어도 이용할 수 있도록 서비스 범위를 넓히기도 했다. 지난 1월 자사 차량 관리 서비스인 차방정을 통해 법정 자동차 정기·종합검사를 대신 받아주는 '차방정 자동차 검사 대행' 서비스를 출시했다. 차방정 앱에서 검사 희망일과 픽업 장소를 선택하면 전문 대행기사가 차량 픽업부터 검사, 반납까지 전 과정을 진행한다.

롯데렌탈 관계자는 “15년 연속 NBCI 1위라는 영예는 고객의 실제 생활 속 편의와 혜택을 강화하기 위한 롯데렌터카의 끊임없는 노력, 그리고 신뢰와 성원으로 함께 해주신 소비자들이 있었기에 가능한 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 롯데렌탈 임직원 모두가 만족도 높은 브랜드 경험을 제공하고 고객이 가장 먼저 떠올리는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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