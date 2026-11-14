[SW포커스] “원 없이 뛰었죠” 추억 한가득… 쌍둥이도 곰도 ‘아듀 잠실’

사진=뉴시스

마지막 등판에서 옛 동료와 나눈 포옹은 물론, 까까머리 시절 거둔 첫 승부터 오랜 기다림 끝에 맞이한 가을야구까지.

저마다 기억하는 순간은 달랐지만, 그 추억이 깃든 곳은 하나였다. 44년 역사의 잠실야구장이다. 한때 이곳을 누볐던 선수들이 다시 만나 지난 시간을 돌아봤다.

한국 프로야구를 빛낸 전설들이 14일 서울 잠실야구장서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’에 총출동했다. 특히 잠실을 홈으로 사용했던 LG와 두산 출신 선수들에게는 더욱 각별한 자리였다. 1982년 문을 연 잠실구장은 올해를 끝으로 철거되고, 2032년 새 돔구장이 들어설 예정이다.

곰 군단서만 우승반지를 두 개(2015·2016) 수확한 더스틴 니퍼트는 잠실을 집과 같은 공간으로 기억했다. 그는 “한국에 처음 왔을 때부터 ‘홈(Home·집)’이라고 생각했다. 여기서 보낸 시간과 남긴 추억이 너무 많다”며 웃었다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

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가장 기억에 남는 순간은 뜻밖에도 마지막 등판이었다. 두산을 떠나 KT 유니폼을 입고 잠실 원정 마운드에 올랐던 날이다. 니퍼트는 “상대팀 선수로 만난 양의지와 포옹했던 순간이 기억난다. 현역 마지막 등판이었기에 더욱 특별하게 남아 있다”고 돌아봤다. 옛 안방에서 맞이한 선수 생활의 마지막 순간이었다.

OB(두산의 전신) 출신 김상진 전 롯데 투수코치에게도 잠실은 청춘을 보낸 곳이다. 그는 “여기 있는 선수들 모두 마찬가지일 것이다. 나 역시 20대를 이곳에서 보냈다. 새로운 환경에서 야구하는 것도 좋지만 아쉬운 마음은 어쩔 수 없다”고 말했다.

그가 꼽은 최고의 기억은 우승이 아닌 프로 첫 승이었다. 1991년 쌍방울을 상대로 완봉승을 거뒀던 날이다. 김 전 코치는 “그때 첫 승을 완봉으로 거뒀다. 당시에는 성적이 안 나오면 머리를 빡빡 밀던 시절이었다”며 젊은 날을 떠올렸다.

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LG에서만 10년(2009~2017) 가까이 활약한 정성훈도 잠실과의 작별을 앞두고 감회에 젖었다. 그는 “프로에 입단할 때부터 잠실에서 꼭 경기를 뛰어보고 은퇴하겠다는 생각이 있었다. 실제로 이곳에서 수백 경기를 치렀으니 원 없이 뛴 것 같다”며 “선수뿐 아니라 팬들에게도 좋고 힘들었던 기억이 모두 담긴 곳”이라고 전했다.

팬들과 다시 만나는 즐거움도 크다. 정성훈은 “팬들이 찾아와 LG 시절의 추억을 되살리신다면 그것만으로도 좋은 기억이 될 것 같다. 오랜만에 잠실에서 응원받으며 즐겁게 경기하고 싶다”고 미소 지었다.

쌍둥이 군단 레전드인 이동현 LG 잔류군 투수코치에게는 야구 인생의 시작과 끝이 모두 잠실에 있다. 선수로 뛰고, 은퇴한 뒤 코치로도 돌아왔던 곳이다. 그는 “야구를 처음 시작한 곳도, 끝낸 곳도 여기다. 내 모든 것을 쏟았던 야구장이 사라진다니 아쉬움이 크다”고 털어놨다.

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희로애락으로 가득한 공간일 터. 이에 고개를 끄덕인 이 코치는 “팬들과 함께 힘든 시간들을 공유해 왔다. 선수들에게 기뻐했던 순간뿐 아니라 화를 내주셨던 때도 기억난다”며 “그런 시간들이 있었기에 지금 LG가 더 강해지고 팬들도 더욱 열광해 주시는 것 같다”고 돌아봤다.

두 사람에게 특히 잊히지 않는 해는 2013년이다. 콕 집어 이때를 떠올리며 여운에 빠지기도 했다. LG는 2002년 한국시리즈 준우승 이후 긴 암흑기를 보냈지만, 2013년 마침내 11년 만에 포스트시즌 무대를 밟았다. 숱한 좌절을 견디고 잠실을 다시 가을야구의 열기로 채웠던 순간이다.

정든 야구장과는 작별하지만 후배들을 향한 응원은 계속된다. 니퍼트는 “지금 두산은 젊은 선수들이 성장하는 과정이다. 내년이나 내후년에는 정말 잘할 것”이라고 기대했다.

정성훈 역시 “LG 후배들은 내가 조언할 게 없을 정도로 잘한다. 올해는 잠시 쉬어가는 해라고 생각한다. 내년에 다시 좋은 모습을 보여줄 것”이라고 믿음을 보냈다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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