‘신인감독’ 김연경의 매서운 피드백…윤영인 끝내 눈물

‘신인감독 김연경2’ 윤영인이 김연경 감독의 집중 지도에 눈물을 쏟는다.

오는 15일 방송되는 ‘신인감독 김연경2’ 6회에서는 시즌2 세 번째 경기인 포항시체육회와의 맞대결을 앞두고 전력을 정비하는 ‘필승 원더독스’의 모습이 그려진다.

이날 원더독스는 실업팀 강호 포항시체육회와의 경기를 앞두고 훈련에 나선다. 특히 황연주와 츠바키에 이어 새로운 선수가 합류할 예정이어서 관심을 모은다. 새 선수는 앞서 트라이아웃에서 김연경 감독과 코치진의 눈길을 끌었던 인물로, 2연승을 기록 중인 원더독스에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.

한편 김연경 감독은 좀처럼 제 기량을 발휘하지 못하는 아포짓 스파이커 윤영인을 위해 특별 훈련에 나선다. 김연경은 윤영인과 일대일 비디오 미팅을 진행하며 경기 영상을 분석하고, 문제점을 짚어주는 등 집중적인 피드백을 전한다. 코치진 역시 훈련에 합류해 경기력 향상을 돕는다.

김연경 감독의 날카로운 지적과 진심 어린 조언에 윤영인은 결국 눈물을 보인다. 이후 “달라져야겠다”며 각오를 다진 윤영인이 이번 훈련을 계기로 달라진 모습을 보여줄 수 있을지 관심이 쏠린다.

윤영인과 포항시체육회 박현주의 맞대결도 예고됐다. 두 사람은 과거 실업팀과 두 차례 원더독스 트라이아웃에서 경쟁했던 사이로, 이번에는 서로 다른 팀의 선수로 코트에서 마주한다. 오랜 라이벌 관계인 두 선수가 어떤 승부를 펼칠지도 관전 포인트다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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