성훈 ‘보스의 노골적 취향’, 日 OTT 1위…국내서도 순위권 진입

‘보스의 노골적 취향’이 방송 첫 주부터 국내외 온라인동영상서비스(OTT) 순위권에 진입했다.

지난 11일 첫 방송된 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’은 일본 OTT 플랫폼 레미노의 한류·아시아 부문에서 공개 첫 주 1위를 기록했다. 국내에서는 웨이브 3위, 넷플릭스 9위에 올랐다.

‘보스의 노골적 취향’은 재벌 보스 권도혁(성훈)과 그의 인생에 뜻밖의 변수로 등장한 이은채(오세영)의 위장 로맨스를 그린 작품이다. 성훈과 오세영을 비롯해 이정신 등이 출연한다.

이 작품은 첫 방송에 앞서 해외 190여 개국에 선판매되며 글로벌 시장 진출을 확정했다. 북미와 중남미, 유럽, 오세아니아, 중동, 인도, 동남아시아 등에서는 라쿠텐 비키가 배급을 맡았다. 일본에서는 코퍼스 재팬, 대만과 러시아에서는 리안콘텐츠가 각각 독점 배급을 담당한다.

라쿠텐 비키는 작품의 원작 개발 단계부터 제작사와 협의를 이어온 것으로 알려졌다. 앞서 지난 9월 열린 국제방송영상마켓(BCWW 2026)에서 홍재희 라쿠텐 비키 대표는 “로맨틱 코미디가 전체 시청량의 절반을 차지한다”며 “K드라마는 여전히 비키에서 가장 강력한 인기 콘텐츠”라고 밝힌 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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