강인 "폭행 시비·자숙 중 음주운전…그냥 미친 애였다"(너의한)

강인. 출처=유튜브 채널 '너의한 YourHan' 화면 캡처

그룹 슈퍼주니어 출신 강인이 과거 자신의 잘못을 돌아보며 재차 반성했다.

13일 유튜브 채널 '너의한 YourHan'에는 '안 돼 삼촌 이름 강인 아니야! 사연자 강인 EP.09'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 강인은 과거 여러 논란에 대해 언급하면서 "일반인 분들과 폭행 시비에 휘말려서 구설수가 있었고, 음주운전을 하고 군입대를 한 다음에 힘들게 다시 복귀했는데 자숙 중에 또 음주운전을 했다"고 밝혔다.

이어 "정말 잘못된 거다. 그냥 미친 애였다. 강하게 대해달라. 스태프 분들도 그냥 저를 때려달라"며 거듭 고개를 숙였다.

출처=유튜브 채널 '너의한 YourHan' 화면 캡처

강인은 "마지막으로 실수를 한 다음에 햇빛을 차단해놓고 몇 달을 집에만 있었다"며 "혹시나 저한테 무슨 일이 생길까봐 가족들이 들여다보고 그랬다. 집안에서 어둠을 자꾸 찾아가는 것 같았는데 지인들이 세상 밖으로 꺼내줬다"고 털어놨다.

그러면서 "앞으로 왕성하게 활동을 하겠다는 그런 꿈은 사실 없다"면서도 "어떠한 기회가 온다면 다시 연습생처럼, 오디션 보러다니는 마음으로 돌아갈 것"이라고 덧붙였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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