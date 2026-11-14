더보이즈 에릭, 데뷔 첫 국내 단독 팬미팅…2회 전석 매진

그룹 더보이즈(THE BOYZ) 에릭이 데뷔 후 첫 국내 단독 팬미팅을 개최한다.

에릭은 14일 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 ‘꽃보다 손영재’를 연다.

이번 팬미팅은 에릭이 국내에서 처음으로 선보이는 단독 팬미팅이다. 평소 즐겨 봤던 드라마 ‘꽃보다 남자’에서 착안해 자신의 본명인 손영재를 활용한 ‘꽃보다 손영재’를 공연 콘셉트로 정했다.

특히 이번 팬미팅은 티켓 예매 시작과 동시에 2회 공연 모두 전석 매진을 기록했다. 에릭은 팬들의 성원에 보답하기 위해 특별 무대와 다양한 토크 코너를 준비했다. 팬들과 가까이 소통하는 시간은 물론, 프러포즈 콘셉트의 이벤트도 마련된다.

이번 팬미팅은 에릭이 11월 한 달간 진행한 프로젝트 ‘더비 페스타’(The Baby Pink Code: THE B Festa by ERIC)의 마지막 일정이기도 하다. 앞서 에릭은 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동 CCCS 한남에서 데뷔 첫 개인 사진전 ‘Baby Pink Letter Exhibition’(베이비 핑크 레터 익스히비션)을 개최했다.

더보이즈의 막내 멤버인 에릭은 그룹 활동을 통해 춤과 랩, 작사 등 다양한 분야에서 역량을 쌓아왔다. 라디오 DJ로도 활동하며 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 라디오 부문 신인상을 수상했다.

최근 그리드엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 에릭은 중화권 3개 지역 팬미팅과 파리 패션위크 참석에 이어 개인 사진전과 국내 팬미팅 등 개별 활동을 이어가고 있다.

에릭이 속한 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 단독 콘서트 ‘ZENERATION Ⅲ’(제너레이션 Ⅲ)을 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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