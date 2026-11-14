‘닥터X’ 김지원 “많이 배우고 좋은 추억 남겼다” 종영인사

‘닥터X’가 종영을 앞두고 출연 배우들이 마지막 인사를 전했다.

14일 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 제작진은 이날 최종회 방송을 앞두고 김지원, 이정은, 손현주, 김우석, 이진희, 김영민, 이성욱, 권승우, 허준석 등 주요 출연진의 종영 소감을 공개했다.

‘닥터X’는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정이 병원 내 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 누아르 드라마다. 방송 기간 최고 시청률 20.2%, 전국 19.5%를 기록하며 SBS 역대 금토드라마 시청률 상위 5위에 이름을 올렸다. 2049 시청률 역시 자체 최고 8%를 기록했으며, 넷플릭스 글로벌 비영어권 TV쇼 주간 순위에서도 4위에 올랐다.

주인공 계수정 역을 맡은 김지원은 “그동안 ‘닥터X’를 시청해주시고 사랑해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “좋은 배우분들, 스태프분들과 함께할 수 있어 즐겁고 감사한 시간이었다. 함께 작품을 만들어가는 과정에서 많은 것을 배우고, 좋은 추억도 많이 남겼다”고 소감을 밝혔다.

장희숙 역의 이정은은 극 중 캐릭터를 살린 인사를 전했다. 그는 “구서대병원이라는 거대한 마피아 같은 조직 속에서도 굴하지 않고 사이다를 날릴 수 있었던 건, 매주 본방을 사수하며 우리 편을 들어주신 시청자분들 덕분”이라며 “여러분의 일상에는 그 어떤 실패도 없기를, 그리고 늘 건강하시기를 장 소장이 진심으로 응원한다”고 말했다.

병원장 부승권을 연기한 손현주는 “지난해부터 열심히 촬영해서 여러분께 선보였는데, 이제 끝을 향해 달려간다”며 “함께한 스태프들과 배우들 모두 고생 많았지만, 사랑해 주시는 시청자분들이 있기에 즐겁게 잘 마무리한다”고 감사를 표했다.

인턴 박태경 역의 김우석은 작품과 캐릭터를 떠나보내는 아쉬움을 드러냈다. 그는 “짧지 않은 기간 동안 최선을 다해서 준비하고 찍었던 작품이라 아직 저도 태경이를 못 놔주고 있다”며 “그만큼 많이 사랑했던 인물이었는데, 시청자분들께서도 많이 사랑해주셔서 감사하다”고 전했다.

조원진 역의 이진희는 “조원진이라는 인물로 시청자분들과 만나 꿈같이 행복한 시간이었다”며 감사 인사를 남겼다. 김성진 역의 허준석 역시 “수개월 동안 김성진으로 지내면서 행복했다. 시청자분들이 주신 많은 사랑과 함께한 모든 출연진, 스태프분들과의 좋았던 순간들이 저에게 오래도록 기억에 남을 추억이 됐다”고 말했다.

도윤식 역의 김영민은 “시청자 여러분께 깊이 감사드린다. 덕분에 잊지 못할 작품이 됐다”며 “닥터X 팀은 절대 실패하지 않습니다”라고 극 중 계수정의 대사를 패러디했다. 배흥곤 역의 이성욱은 “존경하는 선배님, 동료들과 함께 작업한 건 큰 행운이었다”고 돌아봤으며, 마성규 역의 권승우는 “이번 작품 역시 저에게는 새로운 경험이자 배움의 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

지난 13일 방송된 11회에서는 김승효(전국환)의 과거 악행이 드러난 가운데 계수정이 그의 심장 이식 수술을 집도하는 모습이 그려졌다. 특히 수술 도중 김승효가 눈을 뜨는 장면으로 끝나면서 최종회에서 펼쳐질 결말에 관심이 쏠리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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