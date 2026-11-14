축구장 비극 부른 과격한 반칙… 골키퍼 오워노 12경기 출전 정지

사진=AP/뉴시스

축구장서 벌어진 충돌이 한 선수의 죽음으로 이어졌다. 당시 상대 선수에게 거친 반칙을 범한 골키퍼에게는 규정상 최고 수위의 징계가 내려졌다.

스페인축구협회(RFEF) 징계위원회는 14일(한국시간) 스페인 프로축구 2부 리그 FC 안도라의 골키퍼 헤수스 오워노(적도기니)에게 12경기 출전 정지 처분을 내렸다. 벌금도 함께 부과했다.

사건은 지난 2일 테네리페와 안도라의 리그 12라운드 경기에서 발생했다. 양 팀이 2-2로 맞선 후반 추가시간, 오워노는 상대 공격을 막기 위해 골문을 벗어나 달려 나왔다. 이 과정에서 테네리페 공격수 헤수스 데 미겔과 강하게 충돌했고, 과격한 반칙으로 퇴장당했다.

쓰러진 데 미겔은 응급 치료를 받은 뒤 병원으로 이송됐지만, 결국 이튿날 세상을 떠났다. 경기는 사고 직후 중단됐으며, 재개 없이 2-2 무승부로 처리됐다.

징계위원회는 당시 오워노가 다리를 높이 든 채 지나친 힘으로 상대 선수와 충돌했다고 판단했다. 공을 다투는 상황이었지만, 반칙의 위험성과 사망이라는 비극적인 결과 등을 고려해 관련 규정에서 정한 가장 무거운 징계를 결정했다.

해외 매체 디애슬레틱에 따르면 축구협회의 징계와 별개로 사망 경위에 대한 경찰 조사도 진행 중인 것으로 알려졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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