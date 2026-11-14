‘돌아온 전설 vs 올림픽 2관왕’ 누네스-해리슨, UFC 여자 밴텀급 왕좌 격돌

사진=UFC 제공

왕좌를 내려놓았던 전설이 돌아온다. 상대는 올림픽 유도 금메달을 두 차례 목에 건 현 챔피언이다. 한때 같은 팀에서 훈련했던 아만다 누네스(브라질)와 케일라 해리슨(미국)이 UFC 여자 밴텀급 최강자의 자리를 놓고 맞붙는다.

두 선수는 오는 15일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열리는 ‘폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷’ 코메인 이벤트에서 격돌한다. 여자 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 해리슨의 첫 타이틀 방어전이다.

가장 눈길을 끄는 건 누네스의 복귀다. 통산 23승5패의 그는 UFC 여성 밴텀급과 페더급 챔피언을 지낸 전설적인 선수다. 여성부 최다 타이틀전 승리 기록도 보유했다. 2023년 UFC 289를 끝으로 은퇴했지만, 약 3년 반 만에 다시 옥타곤에 오른다.

누네스는 “한동안 옥타곤을 떠나 평화롭고 조용한 가정생활을 즐기기도 했지만, 내 안의 깊은 곳에서는 여전히 파이터로서의 불꽃과 최정상에 대한 갈증이 완전히 꺼지지 않았다”며 “은퇴는 휴식이었을 뿐, 내 왕좌를 완전히 포기한 적은 없기에 다시 글러브를 끼고 복귀를 결심했다”고 밝혔다.

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현 챔피언 해리슨도 물러설 생각이 없다. 통산 19승1패를 기록 중인 그는 올림픽 유도 2관왕 출신으로 지난해 UFC 여자 밴텀급 정상에 올랐다. 이번에는 여성 MMA 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 누네스를 상대로 자신의 경쟁력을 입증하겠다는 각오다.

해리슨은 “여성 MMA 역사상 가장 위대한 전설로 꼽히는 아만다 누네스와 옥타곤에서 마주하게 된 것은 격투기 선수로서 운명적이면서도 가슴 뛰는 일”이라며 “이번 경기는 단순한 타이틀전을 넘어, 내가 이 스포츠의 진정한 최강자임을 역사적으로 증명하는 무대가 될 것이기에 모든 것을 쏟아부을 각오가 됐다”고 말했다.

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두 선수의 인연도 특별하다. 해리슨은 MMA 전향을 준비하던 2018년부터 누네스가 몸담았던 아메리칸탑팀(ATT)에서 함께 훈련했다. 2022년 누네스가 독립하면서 맞대결 가능성이 꾸준히 제기됐다. 당초 지난 1월 대결할 예정이었으나 해리슨의 목 부상으로 일정이 연기됐다.

승부의 관건은 서로 다른 강점이다. 유도를 기반으로 한 해리슨은 강력한 테이크다운과 그라운드 압박을 앞세운다. 반면 누네스는 타격과 주짓수, 유도를 두루 익힌 선수다.

해리슨은 “내 시그니처인 강력한 테이크다운과 끈질긴 압박을 통해 상대를 완전히 지치게 만들 것”이라고 자신했다. 이에 누네스는 “해리슨이 경기를 자신의 영역으로 끌고 가려 하겠지만, 우리 역시 그라운드 방어와 타격 거리 유지에 있어서 빈틈없는 해답을 마련했다”며 “그의 의도를 무력화시키고 내가 원하는 타격전 양상으로 경기를 지배할 것”이라고 맞받았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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