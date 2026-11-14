컴투스 ‘SWC2026’ 열기 고조…전석 매진 속 현장 열기 ‘후끈’

‘SWC2026’ 월드 파이널 우승 트로피. 컴투스 제공

컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)’ 월드 파이널이 전석 매진과 함께 뜨거운 관심 속에 막을 올렸다.

컴투스는 14일 서울 강서구 KBS아레나에서 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’의 최강자를 가리는 SWC2026 월드 파이널을 개최했다.

지난 8월부터 이어진 지역별 예선과 본선을 통과한 12명의 선수가 출전해 대회 열 번째 우승컵을 놓고 최종 승부를 펼친다.

이날 현장에는 열 번째 세계 챔피언의 탄생을 지켜보려는 팬들의 발길이 이어졌다. 올해로 10회째를 맞은 이번 대회는 현장 관람 티켓이 예매 시작 직후 전석 매진되며 뜨거운 관심을 입증했다. 경기 당일에도 궂은 날씨 속에서 세계 정상급 선수들의 경기를 직접 관람하려는 팬들이 경기장을 찾았다.

현장 이벤트 존. 컴투스 제공

‘SWC2026’ 월드 파이널 입장 대기열. 컴투스 제공

치어풀 이벤트 존. 컴투스 제공

현장에서는 관람객들이 승부 예측 이벤트에 참여해 우승 후보를 선택하고, 치어풀에 응원 문구를 작성하는 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 경기 시작 전부터 선수들을 향한 응원과 기대감이 이어지며 현장 분위기를 달궜다.

한편 이번 월드 파이널 전 경기는 서머너즈 워 e스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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