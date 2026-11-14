고경표 음주운전 후폭풍…‘놀뭐’ 긴급 편집 결정, ‘대탈출→보검매직컬’은 어쩌나

사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

배우 고경표의 음주운전 사고 여파가 방송가로 번지고 있다. MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 제작진은 이날 방송 예정인 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 했다.

‘놀면 뭐하니?’ 제작진은 14일 “고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정”이라고 밝혔다.

고경표는 최근 ‘놀면 뭐하니?’의 ‘95 서울가요제’ 특집에 참가해 뛰어난 가창력으로 화제를 모았다. 지난 7일 방송에서는 정은지, 이선민과 함께 무대에 올라 ‘낭만에 대하여’를 열창하기도 했다. 그러나 이날 방송을 앞두고 음주운전 사고 소식이 전해지면서 제작진은 긴급 편집에 나서게 됐다.

앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 현장에서 진행된 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상으로 나타났다. 고경표는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 이날 공식 입장을 내고 사고 사실을 인정하며 사과했다. 소속사는 “고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다”며 “고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

이어 “음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다”고 전했다.

고경표는 최근 예능에서도 활발한 활동을 펼쳐왔다. 현재 tvN ‘식스센스: B사이드’에 고정 출연 중이며, 오는 29일 첫 방송을 앞둔 ‘보검 매직컬2’에서는 박보검, 이상이와 호흡을 맞춘다. 다음 달 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 ‘대탈출: 도시괴담’에도 출연한다. 여러 출연자가 함께 호흡을 맞추는 예능 프로그램의 특성상 고경표의 출연 분량을 편집하기가 쉽지 않아 제작진의 고민이 깊어질 것으로 보인다.

오는 21일에는 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 ‘2026 KO KYUNGPYO FANMEETING: NOW ‘KYUNGPYO NIGHT’’도 개최할 예정이었다. 그러나 행사 일주일을 앞두고 음주운전 사고가 발생하면서 팬미팅의 정상 개최 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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