전소미, 학폭 피해 고백 "지금도 눈물 날 때 많아"

전소미. 출처=Mnet

가수 전소미가 학창시절 학교폭력을 당했다고 고백했다.

12일 유튜브 채널 'IMOS 전소미'는 '대신 화내드립니다. 왕따 시킨 너네도 보고 있냐?'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 전소미는 여러 가지 사연을 읽으며 소통하던 중, 한 팬의 학교폭력 피해 사연에 공감하며 자신의 이야기를 털어놨다.

그는 "그 상황에서 내가 할 수 있는 게 아무것도 없다는 무력함과 부모님한테 어디서부터 말해야 할지 모르겠다는 생각, 거기에서 느끼는 '나 혼자구나'라는 마음이 뭔지 안다"고 밝혔다.

이어 "지금 저는 너무 밝고 연예계 생활을 잘하고 있지만 나도 모르게 눈물이 날 때가 많다"며 "내가 뭘 할 때 가장 행복한지 찾아보고 스스로를 돌봐야 한다"고 강조했다.

출처=유튜브 채널 'IMOS 전소미' 화면 캡처

특히 전소미는 자신이 겪은 학교 폭력 피해에 대해 구체적으로 언급하기도 했다. 그는 "초등학교 3학년 때 한국 학교로 전학을 가고 학급 회장이 되면서 벌어진 일"이라며 "나는 외국인 학교를 다녔기 때문에 회장 선거가 뭔지 잘 몰랐다. 애들이 나가보라고 해서 나갔는데 내가 됐다. 학교에 하루 온 애가 갑자기 회장이 돼서 화가 났나 보다"라고 회상했다.

그러면서 "독서 카드가 찢어져 있고 사진이 잘려 있었다. 실내화 갈아신으려고 보면 안에 쓰레기가 들어있고 조를 짤 때는 매일 나 혼자 남겨져 있었다"고 털어놨다. 또 "6학년 때는 하교하는데 어떤 남자애가 내 책가방에 있던 고리를 잡아당겼다. 그래서 뒤로 넘어졌는데 그 상태로 밟혔었다"고 말하기도 했다.

전소미는 "본인이 당당하면 이기는 것"이라며 "내가 잘못을 저지르지 않는 한 이 세상은 내 편"이라고 위로의 메시지를 전했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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