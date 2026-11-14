더보이즈, 9인 체제 첫 무대…12월 KSPO돔 단독 콘서트

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 연말 단독 콘서트를 개최하며 9인 체제 활동을 본격화한다.

14일 더보이즈의 그룹 활동을 전담하는 신생 레이블 세븐에잇레코즈(78 RECORDS)에 따르면 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 나흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 ‘ZENERATION Ⅲ’(제너레이션 Ⅲ)을 개최한다. 지난 4월 같은 장소에서 공연한 지 약 8개월 만이다.

이번 공연은 더보이즈가 지난 9월 세븐에잇레코즈로 소속을 옮긴 뒤 9인 체제로 선보이는 첫 단독 무대다. 최근 군 복무를 마친 상연이 복귀하면서 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭까지 총 9명이 함께 무대에 오른다.

앞서 이들 9명은 전 소속사 원헌드레드를 상대로 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청이 법원에서 인용되면서 새로운 레이블을 통해 그룹 활동을 이어갈 수 있게 됐다. 기존 소속사에 잔류한 멤버 뉴는 당분간 팀 활동에 참여하지 않는다.

‘ZENERATION Ⅲ’은 더보이즈가 기존에 선보여온 공연 브랜드 ‘ZENERATION’ 시리즈를 잇는 무대다. 시리즈 초기 기획에 참여했던 매니지먼트 인력이 설립한 세븐에잇레코즈가 공연 제작을 맡는다. 더보이즈는 기존 공연의 정체성을 이어가면서 새로운 구성과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

지난 13일 공식 SNS를 통해 공개된 콘서트 포스터에는 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 공연은 24일 오후 7시 30분, 25일 오후 6시, 26일 오후 5시, 27일 오후 4시에 각각 열린다.

최근 법인 설립을 마친 세븐에잇레코즈는 내년 초 정식 출범을 앞두고 있다. 더보이즈의 그룹 및 유닛 활동을 전담하며, 멤버들의 개별 활동은 각자의 소속사와 계획에 따라 병행될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]