'핑계고' 공유 "송혜교, 맛집 갈 때 전략적…오픈런 시간 보고 계획"

송혜교와 공유. 출처=유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고' 화면 캡처

배우 공유가 송혜교의 맛집 탐방 스타일에 대해 언급했다.

14일 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'는 '레트로는 핑계고'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 속에는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘 배우 송혜교와 공유가 출연했다.

이날 송혜교는 "이번 작품을 1년을 찍었다"며 "지방 촬영을 많이 가니까 스태프분들이랑 같이 지방에 맛있는 맛집 찾아가서 먹고 그런 게 정말 좋았다"고 밝혔다. 이에 공유는 "혜교씨도 먹는 거 좋아하고, 맛집도 좋아한다"며 "혜교씨가 은근히 맛집을 많이 안다"고 말했다.

송혜교는 "원래 지방 쪽은 잘 모르는데 동해 쪽은 좀 안다. 저희 어머니 고향이기도 하고 스태프 중에서 한 분의 고향이기도 해서 자주 놀러갔었다"며 "동해에 되게 유명한 평양냉면집이 있는데 진짜 맛있다. 지금은 너무 유명해졌다"고 설명했다.

이를 들은 양세찬이 "그럼 맛집이면 줄 서서 기다려서도 드시냐"고 묻자, 송혜교는 "아니다. 많은 분들이 찾으시면 줄 서고 그렇지 않나. 그건 또 못 기다린다"고 말했다.

공유는 "제가 볼 때 혜교씨는 굉장히 전략적으로 움직인다. 오픈런하는 시간대를 딱 보고 이때 가면 사람이 없으니까 먹고 나오는 식"이라고 설명했다. 송혜교 역시 "사람들이 좀 덜 찾을 때 가는 편"이라고 말했다. 유재석은 "진짜 고수다. 틈새를 노리는 거 아니냐"며 감탄했다.

이어 "배고플 때 못 기다린다"는 송혜교의 말에 유재석은 공유에게 "배고픈 거 잘 참느냐"고 물었다. 공유는 "혜교만큼 짜증내진 않는다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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