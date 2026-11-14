신민아 "'재혼황후' 드레스? 무겁고 화장실 가기 불편" 솔직

신민아. 출처=유튜브 채널 '채널 조정석' 화면 캡처

배우 신민아가 '재혼황후' 속 화려한 드레스를 입고 연기했던 고충을 털어놨다.

13일 유튜브 채널 '채널 조정석'은 '어떡하지 너? 12년 만에 다시 만난 조정석과 신민아, 그리고 셋째 누나 이봉련 배우와 토크토크'라는 제목의 영상을 올렸다. 영상 속에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'의 배우 신민아와 이봉련이 출연했다.

이날 제작진은 신민아에게 "궁금한 게 의상들이 지금까지 입어보지 못하셨던 의상들이지 않나. 어땠느냐"고 물었다.

신민아는 "진짜 살면서 영화제 같은 거 아니면 드레스 입을 일이 없지 않나. 드레스를 진짜 많이 입었다"고 밝혔다. 이봉련은 "장식이 많다. 그리고 황후 폐하니까 반짝반짝, 가장 화려한 걸 입는데 되게 무겁다"고 설명했다.

신민아는 "너무 힘들고 화장실 가기가 불편했다. 그럴 때는 이제 다 편한 옷으로 갈아입고 가고 그랬다. 안 그러면 온갖 오물을 다 쓸고 다녔을 것"이라고 말했다.

조정석은 "원래 귀족이나 계급이 올라갈수록 옷이 불편하다. 나도 몰랐다. '녹두꽃' 할 때는 어디든 앉고 아무렇게나 누웠는데 '세작' 때는 계속 서있고 그랬다"고 말해 웃음을 자아냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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