TXT, 컴백 전부터 뜨겁다…스포티파이 사전 저장 20일 연속 1위

사진-빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 새 앨범 발매를 앞두고 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이에서 높은 관심을 얻고 있다.

14일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰)은 스포티파이의 사전 저장(Pre-save) 수를 기반으로 집계하는 ‘톱 10 카운트다운’에서 20일 연속 1위를 기록했다.

지난 9월 28일 사전 저장을 시작한 신보는 3일 만에 해당 차트에 진입했다. 이후 10월 26일 정상에 오른 뒤 이날까지 1위를 유지하고 있다.

사전 저장 수치도 전작을 크게 웃돌았다. ‘PERFECT STORM’의 사전 저장 첫날 수치는 전작의 같은 기간 대비 약 3.5배에 달했으며, 14일 기준 누적 사전 저장 수는 45만 회를 넘어섰다. 사전 저장은 이용자가 앨범 발매 전 미리 저장해 두면 발매 시 알림을 받을 수 있는 기능으로, 신보에 대한 관심을 가늠하는 지표 중 하나다.

컴백을 앞두고 타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)의 일부 가사와 뮤직비디오 티저도 공개됐다. 지난 12일 스포일러 사이트를 통해 “가진 게 없는데 내 미래를 뭘로 살 수 있나요”, “다 망했대도 같이 있고 싶은걸” 등의 가사가 추가로 공개됐다. 이어 13일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 뮤직비디오 티저가 베일을 벗었다.

오는 16일 발매되는 ‘PERFECT STORM’은 10대의 방황을 지나 20대에 접어든 청춘의 고민과 성장통을 다룬 앨범이다. 타이틀곡 ‘Angel Bite’는 현실의 고통과 박탈감 속에서도 소중한 사람과 함께하고 싶은 마음을 노래한다.

신보에는 타이틀곡을 비롯해 ‘지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is...)’, ‘Higher Love’, ‘Sweetest Escape’, ‘Touch the Sky’, ‘Hate It or Love It’ 등 총 6곡이 수록된다.

투모로우바이투게더는 지난 13일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <STEAL THE WIND>’를 시작했다. 서울 공연은 15일까지 이어지며 이후 해외 각지에서 투어를 펼친다. 오는 12월에는 미국 ‘2026 아이하트라디오 징글볼 투어’에도 참여한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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