'나혼산' 출신 이유진·배나라, 14일 나란히 장가간다

이유진과 차경은. 출처=이유진, 차경은 측 제공

'나 혼자 산다'에서 싱글라이프를 공개했던 배우 이유진과 배나라가 같은 날 각각의 연인과 나란히 결혼식을 올리게 됐다.

14일 이유진은 서울 모처에서 차경은과 결혼식을 올린다. 두 사람은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'로 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 결혼 준비 과정에서 2세도 찾아왔다.

양가 집안도 화제를 모았다. 이유진의 아버지는 배우 이효정이고, 차경은의 언니 김승윤은 배우 장동윤과 지난 10월 결혼했다. 이로써 장동윤과 이유진은 동서지간이 됐다.

배나라와 한재아. 사진=뉴시스

배나라, 한재아 커플도 결혼한다. 두 사람은 이날 옥수동의 한 성당에서 결혼식을 올린다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인 등만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

2019년 뮤지컬 '그리스'를 통해 인연을 맺은 이들은 지난 1월 열애 사실을 공개한 바 있다. 이후 배나라는 지난 3일 자신의 소셜미디어를 통해 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람이 생겼다"며 결혼 소식을 전했다. 이어 "앞으로도 저는 제자리에서 늘 치열하고 성실하게, 더 열심히 살아가는 배우이자 한 가정의 가장이 되려 한다. 보내주시는 따뜻한 기대에 매 순간 진심을 다하는 연기로 보답하겠다"고 말했다.

한재아 역시 소셜미디어에 올린 자필 편지로 "기쁜 순간뿐만 아니라 힘든 날에도 서로에게 든든한 편이 돼줄 사람을 만나, 앞으로의 시간을 함께 하며 서로 아끼고 의지하는 삶을 살아가기로 약속했다"며 응원을 당부했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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