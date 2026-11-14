‘만취 운전’ 고경표, 경찰 조사 후 귀가…“잘못 깊이 반성, 처분 겸허히 수용” [전문]

사진=씨엘엔컴퍼니

배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 가운데 소속사가 공식 사과했다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 14일 공식 입장문을 통해 “고경표의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다”며 “믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “고경표는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐다”고 사고 경위를 설명했다.

그러면서 “고경표는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다”며 “음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다”고 전했다.



아울러 “당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠다. 다시 한번 이번 사고로 피해를 입으신 분들과 모든 분께 고개 숙여 사과드린다”며 거듭 고개를 숙였다.

앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상으로 나타났다.

이번 사고로 고경표가 출연 중이거나 방송을 앞둔 예능 프로그램에도 비상이 걸렸다. 고경표는 이날 방송 예정인 MBC ‘놀면 뭐하니?’의 ‘95 가요제’에 게스트로 참여했으며, tvN ‘식스센스: B사이드’, ‘보검 매직컬2’, 티빙 ‘대탈출: 도시괴담’ 등에도 출연한다. 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅도 개최할 예정이어서 향후 활동에 관심이 쏠리고 있다.

◆다음은 고경표 소속사 씨엘엔컴퍼니 공식 입장문 전문.

안녕하세요. 씨엘엔컴퍼니입니다. 먼저 고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드립니다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다. 고경표 배우는 오늘 새벽 음주 상태로 운전하던 중 청소차와 충돌하는 사고를 냈으며, 음주측정 결과 혈중알코올농도가 면허 취소 수치로 확인됐습니다. 고경표 배우는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있습니다. 음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠습니다. 당사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠습니다. 다시 한번 이번 사고로 피해를 입으신 분들과 모든 분께 고개 숙여 사과드립니다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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