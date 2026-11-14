2027 롤드컵 결승, 서울 아레나서 열린다…4년 만에 한국으로

2027년 LoL 월드 챔피언십 결승전이 진행될 예정인 서울 아레나. 사진=라이엇 게임즈 제공

2027년 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십이 한국과 일본에서 공동 개최된다. 결승전은 서울 아레나에서 열리며, 국내에서는 2023년 이후 4년 만에 세계 최강팀이 가려진다.

라이엇 게임즈는 14일 미국 뉴욕에서 열린 ‘2026 LoL 쇼케이스’를 통해 2027년 LoL 이스포츠 국제 대회 개최 계획을 발표했다. 이날 행사에서는 월드 챔피언십을 비롯해 퍼스트 스탠드(FST), 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 등 3개 국제 대회의 개최지와 운영 방향이 공개됐다.

가장 눈길을 끄는 것은 월드 챔피언십의 한국·일본 공동 개최다. 대회 역사상 처음으로 일본에서도 경기가 열린다. 스위스 스테이지는 일본 나고야에서 진행되며, 8강부터 결승까지 이어지는 녹아웃 스테이지는 모두 한국에서 치러진다.

8강과 4강은 경기 수원시 수원컨벤션센터에서 열린다. 대망의 결승전은 서울 도봉구 창동에 건설 중인 서울 아레나에서 개최될 예정이다. 한국에서 월드 챔피언십 결승전이 열리는 것은 2023년 이후 4년 만이다.

2027년 첫 국제 대회인 퍼스트 스탠드는 규모를 확대한다. 2025년 신설된 이 대회는 2027년 한정으로 ‘퍼스트 스탠드: 올인(First Stand: All In)’이라는 이름으로 진행되며, 기존보다 더 많은 팀과 선수가 참가한다.

대회 규모와 일정 확대에 따라 개최지도 당초 예정됐던 동남아시아에서 중국으로 변경됐다. 동남아시아에서는 2028년 퍼스트 스탠드가 열린다. 2027년 대회의 구체적인 일정과 운영 방식은 내년 1월 공개될 예정이다.

미드 시즌 인비테이셔널(MSI)의 개최지는 스페인 발렌시아로 확정됐다. 발렌시아는 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 리그인 LEC의 인기 구단 모비스타 코이(Movistar KOI)의 연고지이기도 하다.

크리스 그릴리 라이엇 게임즈 LoL 이스포츠 총괄은 “한국은 LoL 이스포츠 역사에서 빼놓을 수 없는 역할을 해왔다”며 2027년 월드 챔피언십의 주요 경기를 다시 한국에서 선보이게 된 데 대한 기대감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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