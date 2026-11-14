고경표 ‘만취 음주운전’ 날벼락…‘놀뭐’→‘대탈출’ 등 예능 줄줄이 비상

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배우 고경표가 음주운전 사고로 경찰 조사를 받으면서 그가 출연 중이거나 방송을 앞둔 예능 프로그램에도 비상이 걸렸다. 사고 당일 방송을 앞둔 MBC ‘놀면 뭐하니?’를 비롯해 tvN ‘식스센스: B사이드’, ‘보검 매직컬2’, 티빙 ‘대탈출: 도시괴담’ 등 여러 프로그램이 방송 차질 우려에 직면했다.

14일 연합뉴스 보도에 따르면 고경표는 이날 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상으로 나타났다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 사고로 인한 인명 피해 여부 등은 아직 확인되지 않았다.

당장 발등에 불이 떨어진 것은 MBC ‘놀면 뭐하니?’다. 최근 ‘95 가요제’ 게스트로 참여한 고경표는 이날 방송에도 출연할 예정이었다. 방송을 불과 몇 시간 앞두고 음주운전 사고 소식이 전해지면서 편집 여부에 관심이 쏠린다. 사전 녹화된 예능 특성상 고경표의 출연 분량을 삭제하거나 최소화할 경우 다른 출연자들과의 호흡, 전체 방송 흐름에도 영향을 미칠 수 있다.

고정 출연 중인 프로그램들도 난감한 상황에 놓였다. 고경표는 지난 9월부터 방송된 tvN ‘식스센스: B사이드’에서 유재석, 송은이, 비비와 함께 호흡을 맞추고 있다. 여러 출연자가 함께 단서를 찾고 추리하는 프로그램의 특성상 고정 멤버 한 명의 분량을 통째로 덜어내기 쉽지 않다. 종영까지 단 2회만을 남긴 상황에서 고정 출연자의 음주운전 사고가 발생한 만큼 남은 방송분의 처리 여부가 주목된다.

오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN ‘보검 매직컬2’도 타격이 불가피할 전망이다. 박보검, 이상이, 고경표가 경남 통영의 바닷가 마을에서 헤어숍을 운영하는 모습을 담은 리얼리티 예능이다. 미용사 국가기술자격증을 취득한 박보검이 헤어 시술을, 이상이가 네일아트를, 새롭게 합류한 고경표가 요리를 맡는다. 세 사람의 일상과 호흡이 핵심인 프로그램인 만큼 고경표의 출연 분량을 편집하는 데 상당한 어려움이 따를 것으로 보인다.

다음 달 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 ‘대탈출: 도시괴담’ 역시 난처한 처지다. 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 고경표, 세븐틴 승관 등 6명이 도시괴담을 소재로 한 공간에서 미션을 해결하며 탈출하는 어드벤처 예능이다. 고경표는 지난해 ‘대탈출: 더 스토리’부터 시리즈에 합류했다. 지난 9일에는 본편에 앞서 출연진을 소개하는 프롤로그까지 공개됐다. 출연자들의 협력과 추리 과정이 이야기의 중심을 이루는 만큼 고경표의 분량을 덜어낼 경우 전체 서사에도 영향을 줄 수 있다.

특유의 친근하고 유쾌한 매력을 앞세워 다양한 프로그램에 출연하며 예능에서 활발한 활동을 펼쳐온 만큼 음주운전 사고가 발생해 방송가에 미칠 파장도 커지고 있다. 고경표가 출연하는 예능들이 연이어 방송을 앞두면서 각 제작진은 편성 유지와 출연 분량 편집 등을 놓고 고민이 깊어질 것으로 보인다. 특히 일부 프로그램은 이미 촬영을 마쳤거나 방송이 상당 부분 진행된 상황이어서 대응이 쉽지 않을 전망이다.

방송뿐 아니라 예정된 팬미팅에도 차질이 생길 가능성이 제기된다. 고경표는 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 ‘2026 KO KYUNGPYO FANMEETING: NOW ‘KYUNGPYO NIGHT’’를 개최할 예정이다. 오랜만에 서울에서 팬들과 직접 만나 다양한 코너와 이야기를 나누는 자리로 마련됐지만, 행사 일주일을 앞두고 음주운전 사고가 발생하면서 정상 개최 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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