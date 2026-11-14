‘챔피언 지킬까, 무패 도전자 웃을까’ 간-호킷, UFC 헤비급 타이틀전

사진=UFC 제공

세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC의 헤비급 왕좌를 놓고 서로 다른 무기를 앞세운 두 강자가 격돌한다. 무에타이 출신 시릴 간(프랑스)과 레슬링 강자 조쉬 호킷(미국)의 맞대결이다.

UFC는 오는 15일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 ‘폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷’을 개최한다. 메인 이벤트에서는 헤비급(120.2㎏) 챔피언 간이 랭킹 4위 호킷을 상대로 첫 타이틀 방어전에 나선다.

간에겐 어렵게 얻은 왕좌다. 2022년 프란시스 은가누, 2023년 존 존스와의 타이틀전에서 잇달아 패했다. 지난해 톰 아스피날과의 대결도 비고의적인 눈 찌르기로 무효 처리됐다. 그러나 지난 6월 알렉스 페레이라를 꺾고 잠정 챔피언에 오른 뒤 아스피날이 부상으로 벨트를 반납하면서 마침내 정식 챔피언이 됐다.

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간은 “이번에는 챔피언 자격으로 대회에 임하고 있지만, 마음속으로 특별히 달라진 감정을 느끼진 않는다”며 “오늘 비록 벨트를 가지고 있더라도 결국 다음 경기에서 반드시 승리해야 한다는 본질은 변하지 않는다”고 말했다.

도전자 호킷의 기세도 만만치 않다. 2023년 10월 프로에 데뷔한 그는 통산 10승 무패를 기록 중이다. 지난해 8월 UFC에 입성한 뒤 커티스 블레이즈, 데릭 루이스 등을 연파하며 4연승을 달렸다. 불과 1년 만에 타이틀 도전권까지 손에 넣었다.

두 선수의 대결은 타격과 레슬링의 맞대결로 관심을 모은다. 24세에 무에타이로 격투기에 입문한 간은 프랑스 무에타이 협회 챔피언 출신이다. 반면 호킷은 4세부터 레슬링을 배워 미국대학스포츠협회(NCAA) 디비전1 올아메리칸에 선정된 경력이 있다. 이후 프로 미식축구 선수로도 활동했다.

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간은 “많은 사람들이 내 레슬링과 그라운드 실력을 약점으로 꼽지만, 나는 이 부문에서 엄청난 발전을 이뤄냈다”며 “마스터클래스 수준의 타격으로 승리하는 것을 좋아하지만, 상대가 어떤 전략으로 나오든 문제없다”고 자신했다.

호킷 역시 물러서지 않았다. 그는 “사람들이 내 미식축구 경력만 주목하지만, 내 격투기의 진짜 근간은 4살 때부터 시작된 레슬링”이라며 “거리를 좁혀서 압박해야 하며, 바로 그 지점이 내가 가장 잘하는 영역”이라고 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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