'나혼산' 구성환 "고교 시절 첫사랑, 헤어지고 1년 더 좋아했다"

구성환. 출처=MBC '나 혼자 산다' 화면 캡처

배우 구성환이 고등학교 시절 첫사랑과 재회했다.



13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'(나혼산)에서는 고교 동창회에 참석한 구성환의 모습이 그려졌다.

이날 구성환은 어린 시절 첫사랑의 이름을 언급하며 관심을 보였다. 동창들은 "너랑 살짝 만나지 않았느냐", "너랑 그 친구만 결혼을 안 했다"며 두 사람의 풋풋했던 연애를 소환했다.

구성환은 첫사랑에 대해 "학창시절에 50일 동안 사귀었던 친구"라며 "학교 매점에서 봤는데 하얗고 작은 친구가 있었다. 너무 좋아해서 놀이터에서 고백했다"고 밝혔다.

하지만 이별을 선택한 건 구성환이었다. 그는 "어릴 때라 관계를 이어가는 방법을 몰랐던 것 같다"며 "친한 친구가 연애 끝에 남보다 못한 사이가 되더라. 그게 좀 무서웠다"고 털어놨다.

그러면서 "사실 헤어지고도 1년을 더 좋아했다. 그 친구가 안 받아줬다"며 웃어보였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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