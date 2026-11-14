트와이스 나연, 신곡 3곡 베일 벗었다…‘베이비 엔젤’부터 ‘보이’까지

그룹 트와이스 나연이 솔로 컴백을 앞두고 신곡 3곡의 하이라이트 음원을 공개했다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 나연의 새 싱글 ‘NA-sty’(나스티) 스니크 피크 영상을 선보였다. 영상에는 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’(베이비 엔젤)을 비롯해 ‘SHiVER’(쉬버), ‘BOY’(보이)까지 총 3곡의 음원 일부가 담겼다.

타이틀곡 ‘BABY ANGEL’은 소울풀한 멜로디와 미드템포 그루브에 현대적인 감각을 더한 컨템퍼러리 R&B 팝 장르의 곡이다. 트와이스의 여러 히트곡을 작사한 심은지와 미국 R&B 가수 기비앙(GIVĒON)의 곡 작업에 참여한 트레이 캠벨(Trey Campbell)이 크레디트에 이름을 올렸다.

두 번째 트랙 ‘SHiVER’는 마이애미 베이스 리듬과 R&B 코드를 기반으로 한 일렉트로닉 팝 곡이다. 밝고 경쾌한 리듬과 부드러운 신스 사운드가 특징으로, 나연이 직접 작사와 작곡에 참여했다. 배드 버니(Bad Bunny)와의 작업으로 그래미 수상 경력을 지닌 프로듀서 줄리아 루이스(JULiA LEWiS)도 곡 작업에 힘을 보탰다.

마지막 트랙 ‘BOY’는 그루비한 리듬과 몽환적인 분위기가 어우러진 일렉트로닉 R&B 팝 곡이다. 플루트 사운드와 나연의 섬세한 보컬이 조화를 이루며, 래퍼 릴 체리(Lil Cherry)가 작업에 참여했다.

함께 공개된 스니크 피크 영상은 레트로한 디지털 감성을 살려 제작됐다. 아날로그 모니터 화면에 각 곡의 분위기를 표현한 시각 효과가 펼쳐지며 신곡에 대한 궁금증을 높였다.

나연의 새 싱글 ‘NA-sty’는 오는 20일 발매된다. 나연의 다양한 매력과 솔직하고 자유로운 태도를 담았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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