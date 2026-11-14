‘닥터X’ 김지원, 마지막 수술 중 각성 ‘충격 엔딩’…시청률 14.5% [TV핫스팟]

‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’가 최종회를 앞두고 시청률 14.5%를 기록하며 동시간대 1위를 지켰다.

지난 13일 방송된 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 11회는 시청률 조사회사 닐슨코리아 전국 가구 기준 14.5%, 수도권 13.9%, 순간 최고 16.1%의 시청률을 기록했다. 2049 시청률은 평균 4.9%, 최고 5.5%로 집계됐다. 이로써 6주 연속 전 채널 프로그램 중 1위를 차지했다.

이날 방송에서는 존경받는 의사로 알려졌던 김승효(전국환)의 충격적인 실체가 드러났다. 김승효는 겉으로는 의료 구호단체 ‘화이트 윙즈’를 설립한 존경받는 의사였지만, 뒤로는 힘없는 어린아이들을 상대로 수십 년간 성범죄를 저질러온 파렴치한이었다. 인턴 박태경(김우석) 역시 과거 그의 피해자였다는 사실이 밝혀졌다.

김승효의 첫 심장 이식 수술을 집도했던 계수정(김지원 분)은 박태경의 고통을 마주하며 김승효를 살려낸 것에 대한 죄책감을 느꼈다. 장희숙(이정은 분)은 모든 걸 자신의 탓으로 돌리며 계수정이 무너지지 않도록 챙겼다. 또한 그동안 조원진(이진희 분)이 김승효의 딸이라는 사실을 숨겨온 이유도 드러났다. 과거 조원진은 자신의 친구가 아빠의 피해자였으며 그로 인해 친구가 스스로 목숨을 끊는 모습을 눈앞에서 목격했고, 심지어 엄마가 아빠의 악행을 알고도 묵인했다는 사실을 알게 된 후 가족과 절연했던 것.



심지어 김승효는 여전히 추악한 욕망을 버리지 않았다. 조원진은 김승효의 소지품에서 그가 피해자들의 사진을 모아둔 앨범을 발견했고, 여전히 반성의 기미조차 보이지 않는 그의 실체에 울분을 토했다. 박태경은 계수정에게 “이번만 실패해 주시면 안 돼요? 이번만, 한 번만 실패하면 안 될까요?”라며 호소했다.

계수정(김지원)을 오랫동안 괴롭혀온 악몽의 전말도 밝혀졌다. 과거 계수정이 구하지 못했던 소년 바라카(전지온)와 동생 니마(전아이샤) 역시 김승효의 피해자였다. 바라카는 동생을 지키기 위해 김승효를 협박하던 중 불을 질렀고, 계수정은 그를 구하려다 실패했다. 당시 김승효는 자신의 목숨을 지키기 위해 바라카를 방패막이로 삼고 계수정의 발목을 가위로 찔렀다.

계수정은 자신이 직접 심장 이식 수술을 집도해 범죄자인 김승효를 살려냈다는 사실과, 끝내 바라카를 구하지 못했다는 사실 사이에서 깊은 죄책감에 시달렸다. 그녀는 자신을 벌하기 위해 분쟁 지역을 전전하며 스스로를 극한의 상황으로 몰아넣었고, 장희숙을 향해 “이모, 우리가 그 사람을 살렸어. 그 사람을 살리고 웃었어”라며 절규했다. 과거의 상처 속에서 계수정을 지킨 것은 장희숙이었다. 장희숙은 “너를 지켜주라고, 니마가 보냈다”라며 임시보호가정에 머물고 있는 니마의 편지와 인형을 전했고, 계수정은 비로소 삶을 다시 마주할 수 있었던 것이다.

이후 계수정은 구서대병원에 입원한 김승효의 수술을 다시 집도하기로 결심했다. 그는 “그 괴물을, 나는 살리려고 해”라면서도 “어느 날, 평화롭게, 존경과 눈물 속에 갈 거다. 그건 너무 쉽잖아”라고 말해 의미심장한 선택을 예고했다.

방송 말미에는 계수정이 “나의 마지막 환자, 나의 마지막 수술”이라고 말하며 김승효의 심장 이식 수술을 시작했다. 박태경까지 수술실에 합류한 가운데 이윽고 “아이들의 악몽을, 비명을, 고통을, 너의 침대로. 더는 편히 잠들 수 없다. 이게 너의 지옥이다”라는 계수정의 내레이션에 이어 조원진이 ‘플루마제닐’(특정 진정제의 효과를 없애 환자를 깨우는 약물)을 링거에 투여하려는 순간, 김승효가 눈을 뜨는 장면이 엔딩을 장식했다.

‘닥터X’는 14일 최종회를 방송한다. 계수정이 마지막 수술에서 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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