초반 흔들려도 이글로 반등… 최혜진, LPGA 디 안니카 이틀째 공동 선두

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첫 우승을 향한 발걸음이 이어진다. 최혜진(롯데)이 초반 연속 보기로 흔들렸지만, 후반 이글을 앞세워 반등에 성공했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카에서 이틀 연속 공동 선두를 지켰다.

최혜진은 14일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)서 열린 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러) 2라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다. 중간 합계 12언더파 128타로 카를로타 시간다(스페인), 린디 덩컨(미국)과 공동 선두에 올랐다.

출발은 불안했다. 10번 홀(파4)에서 경기를 시작한 최혜진은 11번 홀(파4)까지 연속 보기를 범했다. 12번 홀(파3)에서 버디로 만회했지만, 14번 홀(파5)에서 다시 한 타를 잃었다. 17번 홀(파4)에서 버디를 추가해 전반을 1오버파로 마쳤다.

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후반에는 달랐다. 1번 홀(파4)에서 버디를 잡아낸 뒤 6번 홀(파4)에서도 한 타를 줄였다. 승부처는 7번 홀(파5)이었다. 약 4m 거리의 이글 퍼트를 성공시키며 단숨에 두 타를 줄였다. 첫날 9언더파 61타를 몰아쳤던 최혜진은 둘째 날에도 리더보드 최상단을 지켰다.

2022년 LPGA 투어에 데뷔한 최혜진은 아직 첫 우승을 신고하지 못했다. 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 잇따라 준우승을 차지한 데 이어 이번 대회에서도 우승 경쟁을 펼치고 있다.

한편 다른 한국 선수들도 상위권에 자리했다. 윤이나는 중간 합계 9언더파 131타로 공동 6위에 올랐다. 임진희, 고진영, 유해란, 김아림, 강민지는 나란히 4언더파 136타로 공동 31위를 기록했다. 두 달 만에 복귀한 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 8언더파 132타로 공동 9위다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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