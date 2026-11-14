투모로우바이투게더, 월드투어 포문…신보 6곡 무대 최초 공개

사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 새 앨범 발매를 앞두고 신곡 전곡의 무대를 최초 공개했다.

투모로우바이투게더는 지난 13일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <STEAL THE WIND>’의 막을 올렸다.

이날 멤버들은 오는 16일 발매되는 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰)에 수록된 6곡의 무대를 선보였다. 앨범 발매에 앞서 신곡 전곡의 퍼포먼스를 공개한 것으로, 공연장을 찾은 관객은 물론 온라인 생중계로 함께한 글로벌 팬들의 관심을 모았다.

특히 공연의 클라이맥스를 장식한 타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)가 눈길을 끌었다. 이 곡은 아름답지만은 않은 현실 속에서도 사랑하는 상대와 함께하고 싶은 마음을 담았다.

퍼포먼스 역시 곡의 서사를 표현하는 데 집중했다. 멤버들은 어딘가를 헤매거나 주저앉고 외부의 힘에 밀려나는 듯한 움직임으로 불안과 혼란을 드러냈다. 후반부에는 절제된 동작과 섬세한 표정 연기로 상실감과 답답함을 표현하며 무대의 몰입도를 높였다.

특히 일사불란한 군무보다는 인물의 감정과 상황을 따라가는 안무 구성을 통해 새로운 시도를 보여줬다. 무대 공개 이후 SNS에서는 “사운드는 신나는데 무대를 보면 울컥한다”, “한 편의 예술 작품을 감상한 느낌” 등의 반응이 나왔다.

이번 신보 ‘PERFECT STORM’은 정체된 현실에서 벗어나 변화를 갈망하는 청춘의 감정을 담은 앨범이다. 현실의 아픔과 열망, 변화의 순간 등 폭풍처럼 휘몰아치는 감정들을 20대 중반에 접어든 멤버들의 시각으로 풀어냈다.

한편 투모로우바이투게더는 오는 15일까지 서울 공연을 이어간 뒤 16일 오후 6시 미니 9집 ‘PERFECT STORM’을 발매한다.

오는 30일에는 서울 롯데월드 어드벤처에서 팬 이벤트 ‘TOMORROW X TOGETHER in MAGIC LAND’를 개최한다. 팬덤 모아(MOA) 1000명을 초청해 공연과 테마파크 체험 기회를 제공하는 행사다. 공연은 공식 유튜브 채널과 위버스를 통해 온라인으로도 생중계된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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