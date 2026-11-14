투어스, ‘내 이름을 불러줘’ 음방 첫 1위…“42 덕분에 값진 상”

그룹 투어스(TWS)가 신곡 ‘내 이름을 불러줘’로 음악방송 첫 1위를 차지했다.

투어스는 지난 13일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 싱글 2집 ‘TO US’(투 어스)의 타이틀곡 ‘내 이름을 불러줘’로 1위 트로피를 품에 안았다.

투어스는 “42(팬덤명) 분들께 너무 감사하다. 저희를 위해 얼마나 많이 노력해 주셨는지 알기에 정말 값진 상”이라며 “앞으로 최선을 다하는 투어스가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

이날 투어스는 ‘내 이름을 불러줘’ 무대를 통해 청춘의 벅찬 감정을 표현했다. 피아노 선율에 맞춰 건반을 두드리는 듯한 손동작과 멤버들이 서로 눈을 맞추며 호흡하는 페어 안무로 곡의 서정적인 분위기를 살렸다.

‘내 이름을 불러줘’는 자신을 믿어주는 누군가가 있기에 어떤 상황에서도 용기를 낼 수 있다는 메시지를 담은 곡이다. 발매 직후 벅스 실시간 차트 2위, 멜론 ‘톱100’ 14위, 인스타그램 ‘인기 상승 오디오’ 6위에 올랐다.

해외 차트에서도 성과를 거뒀다. 빌보드 재팬이 발표한 11월 11일 자 종합 송 차트 ‘재팬 핫 100’에서는 10위권에 진입했다.

투어스는 14일 MBC ‘쇼! 음악중심’과 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA 2026)에 출연한다. 이어 15일 SBS ‘인기가요’ 무대에도 오른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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