강등권 추락한 맨유, 반등 카드 꺼냈다… ‘손흥민 스승’ 포체티노 선임

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무너진 명가를 일으켜 세울 소방수로 낙점됐다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등권까지 추락한 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마우리시오 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡긴다.

맨유는 13일 미국축구협회와 협의를 거쳐 포체티노 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 그는 미국 대표팀의 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 일정을 마친 뒤 오는 18일부터 맨유를 이끈다. 계약 기간은 2029년 6월까지로 알려졌다.

위기에 빠진 맨유의 선택이다. 올 시즌 정규리그 10경기에서 단 1승(5무4패)에 그치며 승점 8로 18위까지 밀려났다. 결국 성적 부진을 이유로 마이클 캐릭 감독을 경질하고 사령탑 교체에 나섰다. 포체티노 감독에게는 분위기 반전과 명가 재건이라는 과제가 주어졌다.

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국내 팬들에게도 친숙한 지도자다. 2009년 에스파뇰(스페인)서 지도자 생활을 시작한 그는 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시(이상 잉글랜드), 파리생제르맹(프랑스) 등을 거쳤다.

특히 토트넘을 지휘할 당시 손흥민(LAFC), 해리 케인(바이에른 뮌헨)과 함께 2018∼2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 진출을 이끌었다.

2024년부터는 미국 대표팀을 맡아 올해 북중미 월드컵 16강 진출을 지휘했다. 이제 다시 EPL 무대로 돌아온다. 첫 시험대부터 만만치 않다. 포체티노 감독의 맨유 데뷔전은 오는 23일 리버풀과의 원정경기가 될 전망이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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