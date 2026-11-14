강등권 추락한 맨유, 반등 카드 꺼냈다… ‘손흥민 스승’ 포체티노 선임

무너진 명가를 일으켜 세울 소방수로 낙점됐다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등권까지 추락한 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마우리시오 포체티노 감독에게 지휘봉을 맡긴다.
맨유는 13일 미국축구협회와 협의를 거쳐 포체티노 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 그는 미국 대표팀의 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 일정을 마친 뒤 오는 18일부터 맨유를 이끈다. 계약 기간은 2029년 6월까지로 알려졌다.
위기에 빠진 맨유의 선택이다. 올 시즌 정규리그 10경기에서 단 1승(5무4패)에 그치며 승점 8로 18위까지 밀려났다. 결국 성적 부진을 이유로 마이클 캐릭 감독을 경질하고 사령탑 교체에 나섰다. 포체티노 감독에게는 분위기 반전과 명가 재건이라는 과제가 주어졌다.
국내 팬들에게도 친숙한 지도자다. 2009년 에스파뇰(스페인)서 지도자 생활을 시작한 그는 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시(이상 잉글랜드), 파리생제르맹(프랑스) 등을 거쳤다.
특히 토트넘을 지휘할 당시 손흥민(LAFC), 해리 케인(바이에른 뮌헨)과 함께 2018∼2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 진출을 이끌었다.
2024년부터는 미국 대표팀을 맡아 올해 북중미 월드컵 16강 진출을 지휘했다. 이제 다시 EPL 무대로 돌아온다. 첫 시험대부터 만만치 않다. 포체티노 감독의 맨유 데뷔전은 오는 23일 리버풀과의 원정경기가 될 전망이다.
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