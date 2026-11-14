‘선물부터 치어리더 팬사인회까지’ 하나은행, 11월 홈 2연전 이벤트 풍성

사진=WKBL 제공

농구의 재미에 팬들을 위한 특별한 선물까지 더한다. 여자프로농구 하나은행이 11월 홈 2연전을 맞아 다채로운 이벤트를 마련했다.

하나은행은 14일 오후 4시 부천체육관에서 열리는 신한은행전을 ‘하나 기프트 DAY’로 꾸민다. 이어 16일 오후 7시 우리은행전은 ‘하나 CHEER-UP DAY’로 진행한다.

먼저 14일 경기에서는 입장 관중 선착순 111명에게 응원용 플라스틱 클래퍼를 증정한다. 선수단을 향한 응원 메시지로 작품을 완성하는 ‘하나 위시트리’ 이벤트도 마련했다. 참가자에게는 추첨 룰렛을 통해 스포츠용품과 생활 소품, 구단 굿즈 등을 받을 기회가 주어진다.

사진=하나은행농구단 제공

16일에는 치어리더들이 팬들과 특별한 만남을 갖는다. 경기 전 이주희, 하지원, 우수한 등 치어리더 8명 전원이 참여하는 팬사인회가 열린다. 송종민 응원단장과 이주희 치어리더의 특별 시투를 비롯해 치어리더 공연과 릴스 챌린지, 어린이 치어리더팀의 합동 응원도 펼쳐진다.

이 밖에도 미니 농구골대 챌린지와 순발력 게임, 타임스탑 등 다양한 참여형 프로그램이 운영된다. 경기 종료 후에는 열정적으로 응원한 팬을 선정하는 ‘팬오브더매치’ 시상도 진행한다. 홈팀 승리 시 추첨을 통해 호텔 스위트룸 숙박권을 제공한다.

시즌 내내 참여할 수 있는 이벤트도 있다. 홈경기 관람 때마다 스탬프를 적립하면 개수에 따라 구단 굿즈를 받을 수 있다. 시즌 마지막 홈경기에서는 적립한 스탬프 수만큼 경품 응모권을 제공하며, 대형가전과 스마트폰, 게임기 등 다양한 상품을 추첨한다.

한편 홈경기 입장권은 한국여자농구연맹(WKBL) 홈페이지와 모바일 앱에서 예매할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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