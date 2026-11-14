태권도 혼성 단체전 ‘새 이정표’… 다카르 청소년올림픽서 정식 종목 첫선

사진=WT 제공

태권도 남녀 선수가 한 팀을 이뤄 겨루는 혼성 단체전이 청소년올림픽에서 처음으로 정식 메달 종목으로 치러졌다. 역사적인 첫 금메달의 주인공은 요르단이었다.

세계태권도연맹(WT)에 따르면 지난 13일 세네갈 다카르의 콤플렉스 이바 마르 디오프 경기장서 열린 ‘2026 다카르 하계청소년올림픽’ 태권도 혼성 단체전에서 요르단이 정상에 올랐다. 튀르키예가 은메달, 멕시코가 동메달을 차지했다.

이번 경기에는 독일과 요르단, 사우디아라비아, 멕시코, 세네갈, 튀니지, 튀르키예 등 7개국에서 선수 28명이 참가했다. 한 팀은 남녀 각 2명씩 총 4명으로 구성됐다. 개인전과 달리 선수들의 호흡과 팀 전략이 승부의 주요 변수로 작용했다.

태권도 혼성 단체전은 앞서 2020 도쿄 올림픽과 2024 파리 올림픽에서 시범 종목으로 소개됐다. 이번 다카르 대회에서 처음 메달이 걸리면서 새로운 전환점을 맞았다. 국제올림픽위원회(IOC)는 2024년 혼성 단체전을 포함한 태권도 11개 메달 종목을 승인했다. 대회 전체 25개 종목 가운데 육상과 수영에 이어 세 번째로 많은 메달 종목 수다.

요르단에서는 2관왕도 탄생했다. 앞서 남자 63㎏ 이하급에서 우승한 압달라 알자와흐라와 73㎏ 이하급 금메달리스트 아흐마드 알다함셰가 혼성 단체전에서도 정상에 올라 금메달을 추가했다.

한편 한국은 앞서 열린 개인전에서 금메달 1개와 동메달 1개를 수확했다. 이시우(포항흥해고)는 지난 9일 여자 49㎏ 이하급 결승에서 호주의 매켄지 맥도널드를 2-0으로 꺾고 우승했다. 장준원(강원체고)은 11일 남자 73㎏ 초과급에서 동메달을 목에 걸었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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