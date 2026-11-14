손흥민 장기 살릴 묘수는… 모레노호, 카타르전서 답 찾을까

사진=대한축구협회 제공

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손흥민(LAFC)의 활용법을 다시 고민해야 할 때다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 14일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 11월 A매치 원정 2연전 첫 경기에서 2-3으로 패했다.

손흥민의 침묵이 아쉬웠다. 손흥민은 이날 오현규(베식타시)와 투톱을 이뤄 최전방에 배치돼 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 올리지 못했다.

두 차례 슈팅을 시도했으나 모두 골문을 벗어났다. 0-0으로 맞선 전반 20분 황희찬(샬케04)의 패스를 받아 페널티박스 안에서 왼발 슈팅을 날렸지만 공이 빗맞으면서 골문 오른쪽으로 벗어났다. 후반 20분에는 상대 수비의 견제가 없는 상황에서 페널티박스 안에 절호의 득점 기회를 맞았으나 회심의 슈팅이 크로스바를 크게 넘어갔다.

더 큰 고민은 손흥민의 역할이다. 이날 손흥민은 상대 페널티박스 안에서 팀 내 가장 많은 9차례 볼 터치를 기록했지만 슈팅은 두 차례에 그쳤다. 직접 마무리하기보다는 동료와의 연계와 기회 창출에 무게를 둔 모습이었다.

손흥민이 득점 기회를 더 많이 얻으려면 2선 자원들의 적극적인 지원이 뒷받침돼야 한다. 황인범(FC포르투)과 황희찬, 이강인(아틀레티코 마드리드)이 공격 전개 과정에서 손흥민에게 더 많은 기회를 만들어줘야 한다. 이날 황인범은 오현규의 동점골 기점 역할을 했고 황희찬은 이재성(마인츠)의 추격골을 도왔지만 전반에는 이렇다 할 경기력을 보여주지 못했다. 결국 한국은 선제 실점을 허용하고 경기 주도권까지 내줬다.

손흥민이 최전방에서 상대 수비수들 사이에 고립되는 장면이 반복되는 점도 고민거리다. 손흥민은 빠른 공간 침투와 순간적인 움직임, 결정력이 강점이다. 하지만 최전방에서 홀로 이 역할을 해낼 수는 없다.

로베르트 모레노 임시 감독 부임 이후 손흥민은 5경기 모두 투톱으로 출전해 3골을 기록했다. 득점 기록만 놓고 보면 나쁘지 않지만 손흥민이 풀리지 않았을 때 대표팀 경기력도 뚜렷한 해법을 찾지 못했다. 손흥민의 결정력을 최대한 끌어낼 수 있는 공격 설계가 필요하다.

대표팀이 오는 17일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다. 모레노 감독이 손흥민의 장점을 살릴 해법을 찾을 수 있을지 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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