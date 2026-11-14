불화설은 털었지만 경기력은 그대로… 한국, 사우디에 42년 만에 3실점 패배

아쉬워하는 선수들. 사진=대한축구협회 제공

기뻐하는 사우디 선수들. 사진=대한축구협회 제공

불화설은 털어냈지만 경기력까지 끌어올리지는 못했다. 한국 축구대표팀이 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드)을 비롯해 최정예를 내보냈지만 세 골을 내주는 수비 불안 속에 패했다.

로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 대표팀은 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와의 11월 A매치 2연전 첫 번째 경기에서 2-3으로 패했다. 이로써 모레노 감독은 지난 9월 부임 후 5번의 A매치에서 2승1무2패에 머물렀다. 충격에 가까운 패배다. 한국이 사우디에 진 건 2005년 8월16일 2006 독일 월드컵 최종예선 0-1 패배 이후 21년 만이다. 아울러 3골 이상 내준 건 1984년 4월 로스앤젤레스 올림픽 최종예선에서 4-5로 패한 뒤 42년 만이다. 사우디는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 한국(32위)보다 23계단이 낮다. 한국은 이날 패배로 사우디와의 역대 전적에서 5승9무5패로 밀리게 됐다.

이날 경기를 앞두고 대표팀은 팀 불화설을 걷어냈다. 주장 손흥민과 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04) 등 이른바 ‘96라인’ 간의 불화설이 돌았으나 선수들이 공동 입장문을 발표하며 서로 신뢰하고 존중하겠다는 뜻을 밝혔다.

다만 경기력까지 향상된 건 아니었다. 전반 막판부터 실점하며 흔들렸다. 전반 추가시간 1분 사우디 마르완 알 사하피에게 실점했다. 후반 시작 2분 만에 오현규(베식타시)가 만회골을 넣었지만 오히려 더욱 몰아친 사우디에 분위기를 내줬다. 후반 11분 사우드 압둘하미드에게 돌파를 내준 데 이어 모하메드 칸노에게 추가 실점했다. 불과 3분 뒤에는 왼쪽 코너킥 상황에서 압둘라 알 아마리에게 헤더로 실점을 내줬다.

한국은 교체 투입된 이재성(마인츠)이 후반 23분 만회골을 넣었다. 이후 추격에 나섰으나 더 이상 골문을 열지 못했다. 풀타임을 소화한 손흥민의 활약이 아쉬웠다. 이날 오현규와 투톱으로 나선 그는 두 차례 슈팅을 날렸으나 유효슈팅으로 연결하지 못했다. 전반 20분 황희찬(샬케04)가 상대 수비수를 탈압박한 뒤 이어준 패스를 페널티박스에서 왼발 슈팅으로 연결했지만 제대로 맞추지 못하면서 골문 오른쪽으로 벗어났다. 후반 20분에는 상대 페널티박스 내에서 수비수가 안 붙은 완벽한 찬스에서 슈팅을 날렸지만 골문 위로 뜨고 말았다.

로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독. 사진=대한축구협회 제공

모레노 감독의 입지는 좁아지게 됐다. 지난 9월 선임된 모레노 감독은 오는 17일 카타르와의 올해 마지막 A매치까지 대표팀을 이끈다. 이후 대한축구협회의 평가를 통해 계약 연장 여부가 결정된다. 다만 부임 이후 성적이 뛰어나지는 않은 만큼 계약 연장 여부는 불투명한 상황이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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