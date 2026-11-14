빠른 공격에 와르르… 모레노호, 55위 사우디 상대로도 모래알 수비, 재정립이 필요하다

사진=대한축구협회 제공

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좀처럼 수비력이 나아지지 않는다. 상대 빠른 공격 전개에 속절없이 무너진다. 수비 재정립이 필요한 상황이다.

로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 대표팀은 14일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 끝난 사우디와의 11월 A매치 2연전 첫 번째 경기에서 2-3으로 패했다.

충격에 가까운 실점이다. 한국이 사우디에 3골 이상 내준 건 1984년 4월 로스앤젤레스 올림픽 최종예선에서 4-5로 패한 뒤 42년 만이다. 사우디가 한국보다 23계단이 낮은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위라는 점에서 변명의 여지가 없다.

한국은 이날 조현택(울산)과 이한범(브뤼헤), 김민재(바이에른 뮌헨), 설영우(아우크스부르크)가 선발 출격해 포백을 이뤘다. 사실상 현재 한국이 내세울 수 있는 가장 강력한 수비진이다. 하지만 사우디의 공격 앞에서는 무기력했다.

또 한 번 반복됐다. 상대 빠른 압박과 공격 전개에 흔들리면서 실점하는 공식이 이번에도 재연됐다. 문제는 상대를 가리지 않는다는 점이다. 한국은 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 한 수 아래로 평가된 남아공을 상대로 졸전을 벌이며 0-1로 패했다. 지난 9월 강호 에콰도르에는 4골을 허용하며 1-4로 졌다. 사우디전에서도 대량 실점했다.

사우디는 이날 모하메드 칸노와 압둘라 알함단, 마르완 알 사하피 등 빠른 공격수들을 앞세워 한국을 압박했다. 공간이 생기면 주저 없이 날리는 중거리 슈팅도 위협적이었다. 전반 28분과 42분에는 사우디의 묵직한 중거리 슈팅을 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 선방해냈다.

하지만 경기 종료 직전 위기를 넘기지 못했다. 알함단이 중원에서 침투 패스를 찔렀고 마르완 알 사하피가 쇄도한 뒤 페널티박스 오른쪽에서 오른발 슈팅을 골문을 갈랐다. 이한범(클럽 브뤼헤)이 태클을 시도했으나 알 사히피의 발끝에 닿지 않았다. 알 사히드는 골키퍼 김승규(FC도쿄)까지 제친 뒤 빈 골대를 항해 볼을 밀어 넣었다.

후반 두 번째 실점이 결정적이었다. 후반 10분 사우드 압둘하미드의 패스를 받은 모하메드 칸노가 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 압둘하미드를 수비진이 끝까지 쫓아갔지만 막지 못했다. 여기에 페널티박스 내에 수비수들이 4명가량 있었지만 무용지물이었다. 모레노 감독 역시 이날 이명재(대전하나시티즌), 최준(FC서울), 김지수(브렌트포드) 등을 교체 투입하면서 수비에 변화를 주려는 모습이 역력했다.

이대로라면 어떤 상대를 만나도 불안할 수밖에 없다. 안정된 수비를 위해 조직력을 끌어올리고 더 약속된 전략과 전술을 짜야 한다. 한국은 오는 17일 카타르와 올해 마지막 A매치를 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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