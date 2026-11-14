이재성 투입 3분 만에 골맛… 한국, 사우디전 추격 불씨 살렸다

사진=대한축구협회 제공

이재성(마인츠)이 추격골을 터뜨렸다.

로베르토 모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 13일 카타르 도하에 있는 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 국가대표 친선 경기에서 이재성의 만회골로 2-3을 만들었다.

전반을 0-1로 마친 한국은 후반 2분 만에 오현규(베식타시) 동점골로 균형을 맞췄다. 하지만 흐름을 잇지 못했다. 사우디는 강력했다. 후반 10분 모하메드 칸노가 페널티박스 정면에서 강력한 슈팅으로 골문을 갈랐다. 이어 불과 3분 뒤에는 오른쪽에서 날아온 코너킥을 압둘라 알 아마리가 헤더로 골망을 흔들었다. 두 골 차까지 벌어진 상황. 모레노 감독은 후반 20분 이재성과 오세훈(시미즈 에스펄스), 최준(FC서울), 김지수(브렌트포드)를 동시에 교체 투입하면서 변화를 줬다.

곧바로 효과를 봤다. 불과 3분 뒤 황희찬(샬케04)과 이재성의 호흡이 빛을 발했다. 페널티박스 왼쪽에서 공을 주고받은 뒤 황희찬이 낮은 크로스로 이재성에게 연결했다. 이재성이 그대로 골망을 흔들었다. 이재성의 A매치 통산 16번째 득점이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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