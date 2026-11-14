기분 좋게 후반 열었다… 오현규, 사우디전 후반 2분 동점골 폭발

오현규는 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디전에서 후반 2분 동점골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

후반을 기분 좋게 열었다. 오현규(베식타시)가 사우디아라비아와의 원정 경기에서 동점골을 터뜨렸다.

오현규는 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와의 11월 A매치 2연전 후반전에서 팀이 0-1로 끌려가던 후반 2분 골망을 흔들었다.

분위기 반전을 끌어낸 동점골이다. 한국은 이날 전반 추가시간 사우디 마르완 알 사하피에게 선제골을 내줬다. 여기에 전반에 유효슈팅 2개에 그치며 좀처럼 골 찬스조차 제대로 만들지 못했다. 이런 상황에서 오현규가 한 방을 터뜨렸다.

절묘한 패스 덕분이었다. 황인범(FC포르투)이 페널티박스 내에서 설영우(아우구스부르크)에게 패스를 연결했다. 설영우가 페널티박스 오른쪽 끝에서 크로스를 날렸고 가운데 있던 오현규가 오른발로 밀어 넣었다. 오현규의 A매치 통산 9번째 득점이다. 지난 9월 에콰도르전 이후 4경기 만에 나왔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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