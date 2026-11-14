달라진 게 없다… 손흥민·이강인 최정예 내세운 모레노호, 사우디에 선제 실점

사진=대한축구협회 제공

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좀처럼 경기력이 올라오지 않는다. 한국 축구대표팀이 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드)을 비롯해 최정예를 내보냈지만 사우디아라비아전에서 활로를 뚫어내지 못했다. 오히려 사우디에 전반 막판 선제 실점을 하고 말았다.

로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 대표팀은 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와의 11월 A매치 2연전 첫 번째 경기에서 전반전을 0-1로 마쳤다. 한국은 슈팅 5개를 날렸지만 유효슈팅은 2개에 머물렀다. 2승1무1패로 마친 지난 9~10월 홈 A매치 4연전 때와 달라진 게 크게 없었다. 공격은 여전히 무뎠다. 사우디는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 한국(32위)보다 23계단이 낮다. 역대 전적에서는 5승9무5패로 맞서 있다.

모레노 감독은 이번에도 4-4-2 포메이션을 가동했다. 직전 우즈베키스탄전과 비교하면 선발 명단 중 바뀐 건 김민재(바이에른 뮌헨) 뿐이었다. 모레노 감독은 최전방에는 손흥민과 오현규(베식타시)가 투톱으로 배치하고 중원 양 날개에 황희찬(샬케04)과 이강인을 내보냈다.

하지만 경기력은 기대에 미치지 못했다. 중원에서 약속된 플레이가 보이지 못했다. 이강인과 황희찬이 가운데까지 진입하면서 공격의 활로를 열어보려고 기회까지 열어보려고 했지만 좀처럼 무위에 들어갔다. 상대 페널티박스 안에 공격수들이 많이 들어가지 못한 것도 컸다.

슈팅도 정확하지 않았다. 전반 20분 황희찬이 중원에서 상대 수비수를 제낀 뒤 쇄도했다. 이어 전방으로 향하던 손흥민에게 패스를 건넸다. 손흥민이 페널티박스 안에서 왼발 슈팅을 날렸지만 제대로 맞지 않으면서 공은 상대 골문 오른쪽으로 벗어나고 말았다. 유일한 위협적인 장면은 전반 45분 이강인의 슈팅이었다. 페널티아크 부근에서 강력한 왼발 슈팅을 날렸으나 상대 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

결국 결정적인 기회를 날리자 분위기는 사우디로 넘어갔다. 전반 추가시간이었다. 압둘라 알함단이 중원에서 침투 패스를 찔렀고 마르완 알 사하피가 쇄도한 뒤 페널티박스 오른쪽에서 오른발 슈팅을 골문을 갈랐다. 이한범(클럽 브뤼헤)이 태클을 시도했으나 알 사히피에게 닿지 않았고 골키퍼 김승규(FC도쿄)까지 제친 뒤 빈 골대를 항해 볼을 밀어 넣었다.

위기에 놓인 모레노호는 후반전 동점골에 도전한다. 지난 9월 선임된 모레노 감독은 이 경기를 마친 뒤 오는 17일 카타르와의 평가전까지 대표팀을 이끈다. 이후 대한축구협회의 평가를 통해 계약 연장 여부가 결정된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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