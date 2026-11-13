손흥민·이강인 ‘원투 펀치’ 사우디전 선발 출격… ‘96라인’도 총출동

사진=대한축구협회 제공

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불화설은 털어냈다. 한국 축구대표팀이 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드) ‘원투 펀치’를 포함한 최정예로 11월 A매치 원정 2연전의 포문을 연다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 13일 오후 11시30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 평가전을 치른다.

최정예로 나선다. 대표팀은 최근 주장 손흥민과 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC포르투), 황희찬(샬케04) 등 이른바 ‘96라인’ 간의 불화설이 밖으로 새어나면서 곤욕을 겪었다. 하지만 이번 2연전을 앞두고 선수들이 공동 입장문을 발표하며 서로 신뢰하고 존중하겠다는 뜻을 밝혔다.

모레노 감독은 손흥민과 96라인 선수 3명을 모두 선발 명단에 포함했다. 4-4-2 포메이션을 내세운 가운데 최전방에는 손흥민과 오현규(베식타시)가 투톱으로 나선다.

중원에는 박진섭(저장)과 황인범이 배치됐다. 양 측면에는 황희찬과 이강인(아틀레티코 마드리드)이 출격한다. 포백 수비진은 조현택(울산), 이한범(브뤼헤)·김민재, 설영우(아우크스부르크)가 맡는다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.

관건은 경기력이다. 모레노호는 지난 9∼10월 A매치 4연전에서 2승1무1패를 기록했다. 다만 강호 우루과이를 상대로는 0-3으로 패했고 베네수엘라와는 졸전 끝에 0-0으로 비겼다. 상대 밀집 수비과 빠른 공격 전개에 고전했다. 사우디를 상대로 해법을 찾았을지 시선이 쏠린다. 국제축구연맹(FIFA) 55위 사우디 역시 만만하게 봐서는 안 된다. 한국은 역대 A매치에서 5승9무5패로 맞서 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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