변상일, 삼성화재배 8강 진출… 왕싱하오 상대 불계승

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

사진=한국기원 제공

변상일 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 8강에 진출했다. 이로써 한국은 신진서 9단까지 두 명의 선수가 4년 만에 우승컵 탈환에 도전하게 됐다.

변상일 9단은 13일 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 끝난 대회 16강 둘째 날 왕싱하오(중국) 9단을 상대로 221수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 초중반부터 격렬한 전투가 벌어지며 시종일관 난전이 이어졌다. 하지만 변상일 9단의 집중력이 빛을 발했다.

다른 대국에서는 후쿠오카 고타로(일본) 8단이 쉬하오훙(대만) 9단을 358수 만에 흑 반집승으로 꺾고 8강 진출권을 따냈다. 리친청(중국) 9단은 전기 준우승자 딩하오(중국) 9단을 248수 만에 백 불계승으로 제압했다. 구쯔하오(중국) 9단도 판인(중국) 9단에게 200수 만에 백 불계승을 거두며 8강에 합류했다.

이로써 16강 일정이 모두 마무리됐다. 한국 2명, 중국 5명, 일본 1명 등 총 8명이 8강 진출을 확정했다. 한국은 신진서·변상일 9단 2명이 8강 진출에 성공했다. 앞서 박정환, 목진석 9단은 전날 스웨·당이페이(이상 중국) 9단에게 각각 패하며 탈락했다.

한국은 4년 만의 삼성화재배 우승컵 탈환을 노린다. 한국 선수의 마지막 삼성화재배 우승은 2022년의 신진서 9단이다. 이후 2023년과 2024년에는 딩하오 9단이 2연패를 달성했다. 지난해에는 랴오위안허 9단이 딩하오 9단을 꺾고 우승하며 중국이 3년 연속 정상을 차지했다.

16강 종료 후 진행된 8강 대진 추첨 결과, 신진서 9단은 스웨(중국)와, 변상일 9단은 후쿠오카와 맞붙게 됐다.

오는 14일 열리는 8강 첫째 날에는 신진서 9단과 당이페이가 4강 진출을 다툰다. 두 기사의 상대전적은 신진서가 10승7패로 앞서 있다. 15일 열리는 8강 둘째 날에는 변상일 9단과 일본 후쿠오카가 한·일전을 벌인다. 변상일과 후쿠오카 고타로는 첫 대결이다.

본선 8강은 14일부터 15일까지 이틀에 나눠 진행된다. 4강은 16일부터 17일까지 열린다. 결승 3번기는 18일부터 20일까지 치러진다.

삼성화재해상보험이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억원, 준우승상금은 1억원이다. 제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

▲2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 16강 둘째 날 결과(11월 13일)

-변상일 9단(한국) 승 vs 왕싱하오 9단(중국) - 221수 흑 불계승

-후쿠오카 고타로 8단(일본) 승 vs 쉬하오훙 9단(중화타이베이) 358수 흑 반집승

-리친청 9단(중국) 승 vs 딩하오 9단(중국) - 248수 백 불계승

-구쯔하오 9단(중국) 승 vs 판인 9단(중국) - 200수 백 불계승

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]