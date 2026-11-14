리센느 미나미 "1시간 자고 촬영·연습…팬들 덕에 힘 얻어"

미나미. 사진=뉴시스

그룹 리센느 멤버 미나미가 컴백 후 강행군 속 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

미나미는 12일 팬 소통 플랫폼을 통해 "아직 우리가 부족한 것도 많지만 예쁘게 봐주고 사랑해주는 리마인(팬덤명) 덕분에 우리가 더 열심히 준비하고 연습하고 무대를 할 수 있다"고 밝혔다.

이어 "사실 리마인 앞에서는 멤버들도 티를 안 내고 있지만 잠도 거의 1시간 자고 녹화 끝나고 쉬는 게 아니라 또 촬영도 하고 연습도 하러 간다"며 "힘들어도 같이 열심히 해주는 멤버들한테 너무 고맙다"고 멤버들을 향한 애정을 드러냈다.

그러면서 "항상 예쁜 말로 칭찬도 많이 해주고 응원하러 직접 와 주고 그런 존재가 없었으면 우리도 지금까지 힘내서 할 수 없었을 텐데 리마인이 있기에 우리가 열심히 할 수 있는 힘을 얻는다"며 "앞으로 더 열심히 하겠다. 예쁘게 봐달라"고 덧붙였다.

리센느는 지난 3일 네 번째 미니앨범 '펄스'(PULSE)로 컴백했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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