‘원클럽맨’ 박재상, SSG 퓨처스 감독 선임… 육성 시스템 재정비

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG ‘원클럽맨’ 출신 박재상 육성군 총괄코치가 퓨처스(2군)팀 지휘봉을 잡는다.

SSG는 13일 “박재상 육성군 총괄코치를 신임 퓨처스 감독으로 선임했다”고 전했다. 그러면서 “투수, 타격, 수비, 작전·주루 등 파트별 코치진의 권한을 존중하고 선수 개별 맞춤형 훈련을 돕는 육성 관리자 역할을 수행하며 바이오메카닉스 및 스포츠 사이언스 데이터와 연계한 선수 주도형 육성 시스템도 성공적으로 완성할 것으로 기대한다”고 전했다.

반등이 필요하다. 올 시즌 SSG 퓨처스팀은 41승60패로 북부리그 최하위에 머물렀다. 변화를 추진한 SSG는 구단이 추구하는 육성 철학을 현장에 정착시킨 박 감독을 적임자로 낙점했다.

박 감독은 SSG의 문화, 분위기, 시스템 등 구단에 대한 이해도가 높다. KBO리그에서 선수로 활동했던 2001년부터 2016년까지 SK(현 SSG)에서만 뛰었다. 현역 은퇴 후 SK와 SSG에서 수년간 코치로 일했다. 키움과 한화에서도 작전·주루코치를 맡는 등 지도자 경험이 풍부하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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