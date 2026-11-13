K리그 30개 경기장 이동약자 안내지도 배포… 접근성 정보 한눈에

사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그 30개 경기장의 정보를 담은 2026년판 이동약자 안내지도가 13일 배포됐다.

이동약자 안내지도는 장애인, 고령자, 유모차 이용자 등 이동약자가 턱이나 계단 등 장애물이 없는 경로를 통해 안전하게 경기장에 이동할 수 있도록 돕는 지도다. K리그어시스트는 2020년부터 ‘모두의 축구장, 모두의 K리그’ 캠페인의 일환으로 누구나 쉽게 경기장에 접근하고 함께 축구를 즐길 수 있는 관람 환경을 조성하기 위해 안내지도를 제작해 왔다.

2026년판 안내지도에는 이번 시즌부터 K리그에 참가한 김해, 용인, 파주와 광주축구전용구장에서 광주월드컵경기장으로 홈 경기장이 변경된 광주의 지도가 새롭게 추가됐다. 아울러 기존 경기장 지도에도 대중교통 노선과 장애인 좌석 위치, 편의시설, 입장 정책 등 최신 정보를 반영했다.

이동약자 안내지도에는 K리그 30개 경기장의 ▲이동 동선 및 추천 경로 ▲장애인 좌석 수와 위치 ▲장애인 화장실 및 접근 가능한 매점 등 편의시설 ▲저상버스 노선 및 장애인 콜택시 승차 위치 ▲장애인 관람 정책 및 입장료 등 경기장 방문과 관람에 필요한 정보를 확인할 수 있다.

이번 지도 제작은 정보 소외 계층을 위해 이해하기 쉬운 정보를 만드는 사회적기업 ‘소소한소통’이 맡았다. 제작진은 실제 휠체어 이용자와 함께 각 경기장 인근 버스 정류장과 지하철역 등 주요 교통시설의 위치를 확인하고 장애인 주차장에서 경기장 출입구, 관람석 입장까지의 이동 동선을 직접 살폈다. 해당 지도는 K리그와 K리그어시스트 공식 홈페이지에서 온라인으로 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]