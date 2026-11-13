하준, 첫 오컬트 호러 도전…‘금월도’서 서예지와 호흡

새벽엔터테인먼트 제공

배우 하준이 한국형 오컬트 호러 영화 ‘금월도’ 출연을 확정하며 새로운 장르에 도전한다.

13일 소속사 새벽엔터테인먼트에 따르면 하준은 오는 2027년 개봉을 앞두고 있는 금월도에서 형사 인우 역을 맡는다.

금월도는 조선시대 역사 기록에서 착안한 한국형 뱀파이어 ‘육혈귀’를 소재로 한 오컬트 호러 스릴러다. 섬을 배경으로 벌어지는 기이한 사건과 그 이면에 감춰진 비밀을 그린다.

하준이 연기하는 인우는 지후(서예지 분)의 남자친구로, 갑작스럽게 실종된 지후를 찾기 위해 금월도로 향한다. 이후 섬 곳곳에 숨겨진 비밀을 추적하는 과정에서 예상치 못한 사건들과 마주하게 된다. 이야기의 핵심을 파고드는 인물인 만큼 하준이 극에 팽팽한 긴장감을 더할 것으로 기대된다.

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앞서 금월도는 서예지를 비롯해 이미숙, 데니안 등 연기파 배우들의 출연 소식으로 관심을 모았다. 여기에 하준까지 합류하면서 배우들의 조합에도 기대가 쏠린다. 특히 하준은 이번 작품을 통해 처음으로 오컬트 호러 장르에 도전한다. 그동안 쌓아온 캐릭터 소화력과 섬세한 감정 표현을 바탕으로 또 다른 연기 변신을 선보일 예정이다.

하준은 2017년 영화 ‘범죄도시’에서 막내 형사 강홍석 역을 맡아 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 드라마 ‘육룡이 나르샤’, ‘블랙독’, ‘미씽: 그들이 있었다’, ‘신사장 프로젝트’, ‘우주를 줄게’ 등 다양한 작품에 출연하며 장르와 캐릭터를 넘나드는 연기 활동을 이어왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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